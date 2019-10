Twitter la lía al pedir un boicot a 'El Hormiguero' por invitar a Santiago Abascal

Soy de izquierdas. He leído el programa de Vox y ya no es que me repugne, es que considero que tiene puntos que vulneran los derechos humanos. Pero eso de “que nadie lo entreviste” no va conmigo. Quiero que le entrevisten, pero de verdad, no de broma. Ya verás #BoicotElHormiguero pic.twitter.com/Sjh48UOlVV