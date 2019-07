El "lodazal" de Vox era falso: "Les pegaba con un libro de ecología"

Trist que tot un diputat del @parlamentIB es dediqui a menystenir un dels béns més preuats. @jcamposasensi exposa de nou la seva ignorància.



Sense posidònia no hi hauria les platges ni les aigues cristal·lines que tenim, ergo no hi hauria turisme. És ben hora que ho entengueu! https://t.co/gyiiNi7hsD