Así se mofa Super Falete del veto de Bildu a Woody Allen

"Es muy duro tener superpoderes y seguir una dieta". Con esta frase se define en su cuenta de Twitter el popular perfil de crítica y humor Super Falete. Decenas de miles de seguidores disfrutan de las chanzas del personaje desconocido. Esta vez, el tuitero se ha burlado del plantón de EH Bildu a Woody Allen.

El grupo municipal del partido confirmó este lunes que no asistiría a la recepción del director de cine en el Ayuntamiento de Donostia por las acusaciones de abuso sexual que pesan contra él por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow. Sobre el boicot que lleva años recibiendo, Allen ha admitido que nunca ha pensado en retirarse: "Mi filosofía es que da igual lo que pase. No pienso en detenerme, no pienso en movimientos políticos o sociales y siempre intento salir adelante mediante el trabajo y el esfuerzo los siete días de la semana". Además, ha añadido entre risas que "probablemente" muera en mitad de un set de rodaje. Parar de trabajar no entra en los planes del director.

Por su parte, la actriz Gina Gershon ha querido apoyar a Allen alegando que lo que está sucediendo con el movimiento MeToo en Estados Unidos es "una locura". Ha defendido que cada caso es muy concreto y que por su parte está muy agradecida que alguien como Woody Allen haya querido contar con ella para el proyecto. Asimismo, el propio director ha querido puntualizar que la "tensión política" que pueda estar viviendo un país no influye en los límites del humor. "La comedia está presente en todas partes", ha dicho.

A este plantón Super Falete también ha respondido con comedia en un mensaje simple y contundente: "JAJAJAJAJA".

Los seguidores de este personaje de ficción se han sumado también a su crítica:

A dónde vamos a parar. Si la hubiera secuestrado, torturado y/o asesinado le bailarian un aurresku — Jose Ramon (@austinmontego) July 9, 2019

Los mismos que homenajean a asesinos cuando son excarcelados — Rubén Múgica (@rubenmugica) July 9, 2019

¿Y si hubiera abusado de un Guardia Civil lo recibirían? — Federicci  (@ffursua) July 9, 2019

Cojonudo, las acusaciones por delante, las defensas como que dan igual....joder con los de Bildu, qué solidarios e imparciales...en temas tan delicaditos conviene ser prudentes, lo contrario me lleva a los tiempos de la inquisición — David López López (@DavidLpezLpez19) July 9, 2019

