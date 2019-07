Anabel Alonso humilla a un tuitero y se lleva un brutal 'zasca' de Pastrana

La actriz Anabel Alonso se ha labrado una fama de lanzarse a la batalla en las redes con más ímpetu que cabeza. Es fácil encontrarla de polémica en polémica, dando réplica a los adversarios ya sean personalidades del mundo de la comunicación o tuiteros de a pie. Y batallas no le faltan, especialmente desde que se convirtió en uno de los arietes mediáticos contra los partidos conservadores.

Uno de sus objetivos predilectos es el acuerdo PP-Ciudadanos para gobernar en Madrid con el beneplácito de Vox, que ya le costó enredarse en una maratoniana discusión sobre si el término "vicealcaldesa" existe o se creó ad hoc para Begoña Villacís. Una disputa breve porque el cargo está recogido tanto en la RAE como en el Reglamento, lo que no llevó a que Alonso reconociera su error: tratándose de Twitter, se despidió troleando.

La última controversia, sin embargo, ha sido incluso demasiado para ella: tras los tristes acontecimientos de la manifestación del Orgullo y el escrache a Ciudadanos, Alonso advirtió al partido que "las acciones provocan reacciones". Es la misma terminología que usaba ETA para amenazar con represalias, por lo que optó por borrarlo aduciendo que la estaban "tergiversando". No obstante, la captura fue recogida y difundida.

En vista de que muchos seres están tergiversando este tuit y diciendo que con él justifico la violencia, el terrorismo, la violencia de género y no sé cuantas aberraciones más, opto por borrarlo. https://t.co/o1BT9ZdGtL — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 7 de julio de 2019

Sí Juan Carlos, es exactamente lo que he dicho.

Y lo dijo Newton antes que yo. https://t.co/Wizisxu9Tv — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 7 de julio de 2019

Ahora, seguir el rastro de las peleas individuales de la actriz es tarea ingente, porque no deja una sin entrar al trapo. A un usuario que la acusó de "ególatra faltón", contestó: "Qué faltón más gordo". La réplica podían interpretarse como un insulto al físico del tuitero, y así se lo hicieron saber.

Me parece faltal y de ser una sinvergüenza que te metas con la gente gorda. Nada de ver tele A ESTA SEÑORA NADA DE VER SERIES SUYAS, ni programas en los que salga. Gracias. — CRZ❤️💛❤️ (@Zascamiau) 7 de julio de 2019

Quien se está metiendo con el físico eres tú, malpensada, que pones en la boca de los demás lo que piensas tú.

Yo solo he utilizado una expresión muy española. https://t.co/tMcwK3jfbR — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 7 de julio de 2019

En plena crispación, un detractor le sugirió calmadamente lo que muchos pensarían a estas alturas: que a la intérprete le convendría soltar el móvil y tomarse "un descanso mental" para "reflexionar" sobre si su tiempo no podría emplearse mejor. La respuesta de Alonso fue mofarse del anónimo tuitero por tener pocos seguidores. Y es que en las redes, si no eres influencer, no eres nadie.

Buen consejo viniendo de alguien que lleva 10 años en Twitter y tiene 12 seguidores. https://t.co/DrYU2BGKUp — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 7 de julio de 2019

Pero las cifras las carga el diablo. Entra en escena Pastrana, el tuitero célebre por ser la bestia negra de Gabriel Rufián y no dejarse intimidar ni cuando sus redes afines le sacaron del anonimato.

Yo tengo más seguidores que tú y no soy ni la mitad de tonto. https://t.co/ZGxEIcjKqg — Pastrana (@JosPastr) 8 de julio de 2019

Mientras tanto, el tuitero de los '12 seguidores' al que ridiculizó Alonso ya suma más de 5.000 después del encontronazo.