El 'Ecce Homo' de Melania Trump: Twitter se ríe de la escultura que le homenajea en su país

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, ya puede presumir de ser profeta en su tierra. Una escultura a tamaño natural reproduce su físico -o, por lo menos, lo intenta- a las afueras de la localidad eslovena donde nació, Sevnica. La estatua es una creación del artista estadounidense afincado en Berlín, Brad Downey, y ha sido tallada a motosierra a partir del tronco de un árbol por el escultor local Ales Zupevc.

Desde el pasado 28 de junio multitud de curiosos se están acercando a conocer la obra, que forma parte de una exposición que Downey ha inaugurado en la capital del país, Liubliana. Sin embargo, lejos de haberse ganado su popularidad por su belleza o su realismo, la estatua de Melania se ha convertido en la mofa de buena parte del planeta por su aspecto grotesto. Ataviada con el traje de chaqueta azul que lució en la toma de posesión de su marido, cualquiera diría que está hecha por Cecilia Giménez, la famosa restauradora del polémico Ecce Homo de Borja.

Medios internacionales como The Guardian no se cortan ni un pelo a la hora de adjudicarle a la obra cierto parecido con un "espantapájaros". Por su parte, The New York Times asegura que "se parece poco a la primera dama" añadiendo que "es como si alguien pasara cuchillas por su nariz, ojos y boca para despojarlos de sus rasgos más finos". Algo que, evidentemente, sí que ha pasado al estar hecha con una motosierra.

"Es absolutamente hermosa"

Sin embargo, su creador se defiende de las críticas. Downey asegura que "puedo entender que la gente piense que no se acerca mucho a su apariencia física", pero insiste en que el resultado es "absolutamente hermoso". Los vecinos de Melania, por su parte, están divididos. Hay quien considera que se trata de una "parodia" y quien se muestra orgulloso del resultado.

En las redes sociales, sin embargo, la opinión parece unánime:

La nueva estatua de Melania Trump en su Eslovenia natal parece hecha por la señora del Ecce Homo de Borja con Hillary Clinton de asesora artística en la sombra. pic.twitter.com/2F48UxLgJf — Sito Johns (@SitoJohns) 7 de julio de 2019

JAJAJAJAJAJAJA esa estatua de Melania Trump es el ecce homo pic.twitter.com/7F0Pcd4VDA — Lissi 🍪 (@Nueza) 6 de julio de 2019

Melania Trump vs Ecce Homo de Borja. pic.twitter.com/ItYdkPqgnp — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) 6 de julio de 2019

El Ecce Homo de Borja Vs. La Melania Trump de Rozno. ¡Holi! pic.twitter.com/FtJeeKdLdV — El_TylerDurden 🌈 (@El_TylerDurden) 6 de julio de 2019

Desde que Melania se convirtió en primera dama Sevnica ha pasado a ser un atractivo turístico. Los comerciantes han sabido aprovechar el tirón y ofrecen todo tipo de artículos con su nombre, así como una ruta por los lugares más significativos de su estancia allí. Ahora, además, podrán reproducir la escultura que Downey concibió como parte de un proyecto para explorar las raíces eslovenas.

Su proceso creativo, en las manos del artista local apodado Maxi, se puede seguir al dedillo en una pieza documental que han ido grabando:

De hecho, Maxi nació en mismo año y en el mismo hospital que Melania, así que si alguien podía retratarla allí, parece que él era el más indicado.

