Talegón piropea a Otegi y se lleva este brutal 'zasca' de Risto

Querida Beatriz, NADIE tiene DERECHO a MATAR a otro ser humano, y NO, NO EXISTE ninguna MUERTE NECESARIA. Lo único inmenso de un terrorista que no pide PERDÓN es su inmoralidad. Y mientras no lo haga, seguirá siendo un terrorista. Ni hombre de paz ni hostias. https://t.co/LTVXDz0v4y