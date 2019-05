Cuando Boye y Talegón, escuderos de Puigdemont, se despellejaban en Twitter

M. C.

Después de que la Junta Electoral tomase la decisión de impedir que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí se presentasen a las elecciones europeas, JxCat eligió como sustitutos a Gonzalo Boye, Xavier Trias y Beatriz Talegón. Son nombres provisionales, insisten, a la espera de que prosperen los recursos, pero ya han suscitado polémica desde su nombramiento este pasado lunes.

Y una vez más la maldita tuitoteca nos ha brindado un momentazo que, en su tiempo, pasó desapercibido, pero que hoy en día cobra una especial relevancia: el monumental rifirrafe que mantuvieron en 2016 el abogado y la columnista que ahora se dan la mano en los primeros puestos de la candidatura de Puigdemont.

Mientras los argumentos de Boye giraron en torno al uso que Talegón le daba a su cerebro, ella se esforzó en afearle su pasado terrorista, recordando que fue condenado a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla en 1988, que estuvo cautivo durante 249 días:

Todo comenzó cuando Talegón se hartó de las "difamaciones públicas e insultos" que le propinaban desde la cuenta oficial de la revista Mongolia, de la que Boye es fundador y editor: "Te haces una revista satírica e insultas a quien quieras. Luego lo llamas libertad de expresión".

te haces una revista "satírica" e insultas a quien quieras. Luego lo llamas "libertad de expresión " ;) — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 21 de xullo de 2016

Pero la tertuliana no iba a callarse y prosiguió: "Que quien ha estado en la cárcel por colaborar con un secuestro de ETA venga a dar lecciones sobre libertad, tiene su guasa. Eso sí que es humor".

Boye tampoco estaba dispuesto a dar su brazo a torcer y finalmente contestó encendiendo la llama en Twitter:

háztelo ver, igual te lo solucionan — Gonzalo Boye (@boye_g) 22 de xullo de 2016

Y Talegón, que no se da por vencida, siguió hurgando en las heridas de su pasado, deslizando también que su ahora compañero de lista tenía contactos en el mundo criminal:

seguro que conoces gente que "soluciona" "problemas" de manera "eficaz". A que si? pic.twitter.com/HGQpNERPMJ — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 22 de xullo de 2016

Fue entonces cuando el infantilismo de la reyerta llegó a su máximo apogeo, como si fueran dos escolares peleando en el patio del colegio. Nivelón:

No te preocupes, eso solo le pasa a los que usan el cerebro https://t.co/NWeGclhOdW — Gonzalo Boye (@boye_g) 24 de xullo de 2016

hablando de cerebros, no he visto evidencias de la existencia del tuyo en la entrevista de hoy. Y piensas que nadie tiene. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 24 de xullo de 2016

¿te has tomado la medicación? — Gonzalo Boye (@boye_g) 24 de xullo de 2016

te veo "totalmente" reinsertado, y reeducado. Me temo que la rebaja de condena fue demasiado amplia. Te faltó un rato... ;) — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 24 de xullo de 2016

cuando uno es un jeta, se lo podemos decir desde la Izda y la dcha. Se llama opinión y libertad. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 24 de xullo de 2016

"Me temo que la rebaja de condena fue demasiado amplia", decía ella, añadiendo que "si te acusan de un delito, te rebajan condena por arrepentimiento y dices después que no has hecho nada, ¿de qué va esto?":

Si te acusan de un delito, te rebajan condena por "arrepentimiento" y dices después que no has hecho nada, ¿de qué va esto?. @boye_g — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 24 de xullo de 2016

eres muy ignorante...se llaman redenciones y fueron por estudio, pero claro de Derecho ni andas nada bien — Gonzalo Boye (@boye_g) 24 de xullo de 2016

Cabe recordar que Boye estudió la carrera de Derecho cuando estaba en prisión. Salió en 2002 habiendo cumplido solamente seis años de cárcel. Talegón también le increpó preguntándole cuánto le había costado limpiar su historial en Google:

cuánto cuesta limpiar tu historial en internet? Hace un año salían otras muchas cosas que hoy son difíciles de encontrar... — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 24 de xullo de 2016

Talegón afirmó además, señalando al que ahora es el número uno de la lista en la que ella misma se presenta a las elecciones europeas, que "los terroristas dan asco. También de izquierdas. No se confundan".

disculpe. Los terroristas dan asco. También a la izquierda. No se confundan — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 22 de xullo de 2016

considerar a alguno "persona" mejor pensemos primero. Hay animales con más ética — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 22 de xullo de 2016

Suponemos que, ahora, el pasado de Boye ya no supone un problema ético para Beatriz. Lo que el lazo amarillo ha unido, que no lo separe el hombre.

[Más información: Talegón compara a los presos catalanes con Jesucristo en su chorrada navideña]