Realiza este test para comprobar tu capacidad pulmonar y comprueba cuál es tu estado físico

¿Sabrías decir si tienes una capacidad pulmonar desarrollada?, ¿crees que el estado de tus pulmones está por encima o por debajo de la media de tu edad? Hoy podrás conocer de primera mano cómo es tu capacidad pulmonar con esta sencilla prueba.

Nos lo explica el farmacéutico Álvaro Fernández, autor del libro "Nadie nace sabiendo", en cuya cuenta de TikTok, seguida por casi tres millones y medio de usuarios, ahí es nada, comparte curiosidades, datos sorprendentes e información de interés sobre salud, cuidado personal y bienestar.

En este caso, nos presenta una especie de test con tres niveles. En todos ellos tendrás que seguir los mismos pasos. Primero respirar, luego aguantar el aire y por último exhalar. ¿Estás preparado para hacerlo? Vamos con el primero.

El primero es bastante sencillo. De hecho, el 70% de la gente es capaz de superarlo. Sólo tienes que coger aire y aguantar durante unos doce segundos. Fácil, ¿verdad? Pues ahora se complica la cosa.

En el segundo nivel empiezan a verse las exigencias de la prueba. Tómate un respiro tras el anterior ejercicio, y una vez hayas retomado tu respiración con normalidad ya estarás listo para actuar. En esta ocasión, tienes que retener el aire en tus pulmones unos 20 segundos.

Si lo has conseguido, enhorabuena, perteneces al selecto 30% que puede superar este nivel. Pero el último son palabras mayores ya. La inmensa mayoría de las personas no pueden -no podemos, doy buena fe de ello- lograrlo. Pero quién sabe, quizá tus pulmones estén en mejor estado que el del 99% de la población.

Lo primero que tienes que hacer antes de enfrentarte a tan ambicioso reto es repetir el proceso que has realizado antes. Es decir, coge aire de nuevo poco a poco y nota como vuelves a respirar con total normalidad. Cuando creas que estés absolutamente listo para enfrentarte al último nivel de la prueba, coge todo el aire que tengas y retenlo. Y espera un poco. Un poco más. Todavía no puedes soltarlo. Sigue aguantando.

Y así, con el aire en tus pulmones, tienes que permanecer 50 segundos. ¿Cómo ha ido? ¿Has podido aguantar o tu capacidad pulmonar es como la del común de los mortales? En los comentarios al vídeo encontramos un usuario que ha realizado con éxito el reto, aunque ahora no sabe muy bien dónde está. "Llegué al tres pero hay aquí un señor con barba que me dice benvenido y no sé a dónde", afirma.