Nadal: "He hecho muchas cosas bien para estar en esta situación y no sufriendo cada día"

El español Rafael Nadal afirmó este lunes que prefiere esta situación, en la que se ha plantado en cuartos de final de Wimbledon tras ceder sólo un set, que "estar sufriendo cada día".

"Honestamnte, creo que tenía un cuadro difícil antes de empezar el torneo. De los cuadros más difíciles que me han tocado en Wimbledon nunca. Si los partidos no han sido ajustados de marcador, es porque he hecho muchas cosas bien. Prefiero estar en esta situación que estar sufriendo cada día", afirmó.

Nadal venció este lunes al portugués Joao Sousa por un triple 6-2, sin conceder, por segundo encuentro consecutivo, ninguna bola de 'break', aunque no acabó del todo contento con su servicio.

"He sacado un poquito peor el primero. El segundo lo he hecho muy bien. He cambiado muy bien las direcciones. Al final, no todo es estadística. Desde el fondo me he sentido genial, he cambiado con el cortado bien, he subido bien. Con el servicio el otro día tenía la sensación de que acertaría con el disparo. Hoy tenía un poquito menos de precisión", argumentó.

Preguntado por sus posibilidades en el torneo, Nadal apuntó: "Preparado estoy, pero no sé cómo van a ir las cosas. Mi objetivo a principio de semana era llegar competitivo y eso lo conseguí. Cada día he dado pasos adelante. Sinceramente, creo que he jugado unos partidos muy buenos", agregó.

Respecto a lo que hizo en el 'middle Sunday', domingo libre del torneo, Nadal comentó que se entrenó como en cada día libre, que estuvo con un amigo que "hizo una muy buena paella" y que vio la victoria del golfista español Jon Rahm por televisión.

Nadal volverá a la competición este miércoles contra el ganador del duelo de estadounidenses entre Sam Querrey y Tennys Sandgren.

