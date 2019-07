Carla Suárez: "Me voy triste; cada vez que juego contra Serena Williams es lo mismo"

La española Carla Suárez dijo que se marcha "triste" de Wimbledon porque cada vez que juega contra la estadounidense Serena Williams, su verdugo este lunes, "es lo mismo".

"Ella me acelera mucho, hace que yo juegue muy acelerada, que no pueda estar tranquila, que cometa más fallos de los que cometo normalmente. Creo que el marcador ha sido más abultado que lo que el juego ha demostrado", manifestó la grancanaria, que ha perdido siete veces contra Serena.

"Ganar tres partidos es positivo, pero me voy triste porque cada vez que juego contra Serena me pasa lo mismo y son muchas veces. Yo confío en poder hacerlo mejor, en ganarle, pero el resultado no es lo que yo espero", reflexionó Carla, que por tercera vez en su carrera se quedó en octavos de final.

Respecto a Serena, que se medirá en cuartos de final a su compatriota Alison Riske, Carla aseguró que "tiene la misma mentalidad, el mismo hambre" y que "va a por el torneo".

