El nuevo videoclip de Los Morancos versionando a Rosalía revoluciona la Red: "Son basura"

La batalla contra el plástico no deja de sumar aliados. Los últimos en unirse a este ejército han sido Los Morancos, que vuelven a versionar a Rosalía para advertirnos que nos estamos cargando el medio ambiente. Con Basura se llama el tema que han estrenado con videoclip el 4 de julio, una adaptación del éxito Con Altura en el que la artista catalana comparte protagonismo con J Balvin y El Guincho.

Los hermanos Cadaval se convierten en Rosalía "y la Vane" para subirse a un avión que, en realidad, es una botella de plástico rosa con alas. La manicura es lo primero que llama la atención, con uñas hechas a partir de envases plásticos de todo tipo, así muy discretita. "Más bolsas de plástico, ninguna, ¡son basura! Envoltorios para las verduras, ¡son basura! Las pajitas, que parecen chulas, ¡son basura! Piensa en la generación futura, ¡mano dura!", son algunas de las consignas que repiten en este éxito que acumula más de un millón de reproducciones en YouTube.

Tampoco se olvidan de recordarnos las consecuencias que el plástico desechado puede tener para nuestro organismo de una forma bastante escatológica. "No te olvides, lo que tú tiras al final termina en tu barriga. Y si comes pescaíto frito, luego vas a echar los plastiquitos", avisan. En el final del vídeo, además, reiteran su mensaje ecologista con un escueto texto: "No nos estamos cargando el medio ambiente, nos estamos cargando el ambiente entero".

Efecto bumerán en las redes sociales

Aunque, en un principio, la nueva creación de Jorge y César Cadaval ha tenido muy buena acogida en las redes sociales...

Grandes!!!! Mas mensajes así!! Humor y conciencia social unidos, solo podíais hacerlo vosotros !🙌🏼 — Juanjo Morales (@juanjoeosp) 4 de julio de 2019

Gracias por parte del movimiento social #ExtinctionRebellion por señalar y difundir esta urgencia, esta Emergencia Climática. Ya es hora de que los gobiernos tomen medidas para frenarla. Un saludo! @EsXrebellion — El Brote XR- Extinction Rebellion Cádiz (@BroteXr) 4 de julio de 2019

Me encanta! Mensaje conciso, eso era lo que nos hacía falta. Más claro agua. 👏👏👏 — Elia Martínez (@Eliawals) 6 de julio de 2019

...también les ha devuelto una cara menos amable. Algunos tuiteros se han acordado de la afición por la caza de Jorge Cadaval, algo que parece no encajar demasiado con el mensaje ecologista que pretenden difundir:

Te está haciendo falta otra como la que te dio Dragutinovic, bocazas. pic.twitter.com/m4W0SuPuu1 — Audiencias de TV 📺 (@AUDIENCIASTVs) 5 de julio de 2019

Muy ,Muy ecológicos no sois la verdad pic.twitter.com/oAebadJ5YA — jl_yo #paisdepandereta (@jl_yo) 4 de julio de 2019

Sí, os lo estáis cargando pic.twitter.com/lI6tf7CEN6 — Abel Blasco (@AbelBlamos) 4 de julio de 2019

Esto no es parte del medio ambiente? pic.twitter.com/lbSL4lYUzp — Pelopatras 👍 (@Pelopatrass) 4 de julio de 2019

De Malamente a Con Altura

No es esta la primera vez que Los Morancos se atreven a hacer una versión de alguno de los temas de Rosalía. En septiembre de 2018 ya grabaron una versión de Malamente, el single con el que saltó a la fama la catalana. Ellos, sin embargo, le dieron la vuelta a la letra para hablar de los másteres de Pablo Casado y el escándalo de Cristina Cifuentes.

