Pantoja, la 'Khaleesi de Triana' en Honduras: la nueva parodia de Los Morancos, en vídeo

Haciendo gala del humor que le caracteriza, Jorge Cadaval (58 años), de Los Morancos, acaba de publicar una parodia imitando a Isabel Pantoja (62) en Supervivientes que está arrasando en YouTube. Y no lo hace solo, en ella sale acompañado de su marido, Ken Appeldorn (38), que se pone en la piel del compañero de concurso de la tonadillera, Colate (47).

No es Honduras, es Matalascañas. No es el Dúo Dinámico, es la versión "moranca". Pero con permiso del famoso grupo de música, Jorge convierte la canción Resistiré en toda una mofa relacionada con la presunta noche en que Isabel y el ex de Paulina Rubio (47) compartieron colchón en la isla. Utilizando esto como leitmotiv, el humorista se pinta canas en la peluca, se viste de bañador y se aferra a una lata, cómo no, de choped. ¿La misma que la artista pudo haber 'robado' en el concurso?

"La Maribel, esa soy yo. Lo mismo te canto una copla que te pesco un boquerón", canta, y prosigue: "Soy la Khaleesi de Triana y mi dragón te quemará". Con frases así se ríe Cadaval de la situación que Pantoja está regalando a la audiencia de Supervivientes. La intensidad que caracteriza a la cantante queda bien patente, ya sea en el concurso, o en la mejor de sus parodias.

Jorge y su hermano César Cadaval (54) forman Los Morancos. El dúo profesional lleva más de 30 años dedicando su vida profesional al humor. Antes, en televisión, con su show en la cadena pública. Ahora tienen un espectáculo teatral y desde hace unos años se suman a la moda de las redes sociales, donde sus videoparodias, sobre todo, de temas políticos, se convierten siempre en fenómenos virales.

