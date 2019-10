Diego Matamoros carga duramente contra su mujer Estela y confiesa que le fue infiel

Diego Matamoros (33 años) está muy enfadado con su mujer Estela Grande (23) y se ha cansado de disimular. Así lo ha manifestado durante su entrevista en Sábado Deluxe: no le gusta el comportamiento que está librando en la casa de Guadalix con respecto a su compañero de concurso, Kiko Jiménez (27). El hijo de Kiko Matamoros (62), que ha perdido 7 kilos desde que empezara el concurso, se ha roto y ha sido muy duro con la que, de momento, es su mujer. "Es mi noche más complicada, una cosa es un conflicto con mi padre y otra lo que he visto esta tarde", ha comenzado su descargue, para añadir, contundente: "A mí ella que no me espere".

Lo que, en sus palabras, había visto es un vídeo un tanto comprometedor para Estela. En él, se ve cómo ella y Kiko Jiménez hablan de su 'tonteo' como un montaje que sus parejas deberían entender y, de paso, lucrarse de ello. Esto último ha enfadado sobremanera a Diego, que no piensa entrar en el juego que pergeñan ambos concursantes. "Llevo una semana con ansiedad, bastante preocupado, dolido, defendiendo lo que he creído pero me siento gilipollas, no tenía necesidad de hacer esto, no lo entiendo", ha espetado, roto de dolor.

Diego Matamoros durante su entrevista en Telecinco, visiblemente enfadado. Mediaset

Diego no entiende nada y, sobre todo, no conoce a esa Estela que está viendo en el reality: "Ni de coña compartiría que mi pareja hiciera un montaje en una casa, eso hace daño a mi imagen y a la suya. ¿Qué estás haciendo? Eres mi mujer, estás en un programa y has entrado ahí por mi familia". En esa línea, Diego ha afirmado que Kiko y Estela "son dos gilipollas": "Cómo pueden hacer esto y decirlo en directo. De verdad, es mi mujer a día de hoy pero en qué cabeza cabe faltarme el respeto. Esta chica... Bueno, mejor me callo no me quiero calentar, no conozco a la persona que hay ahí dentro".

Y le duele que toda la historia de amor que han protagonizado se esté debilitando: "Me da mucha pena que haya tirado algo tan bonito que teníamos por esta gilipollez, creía que estábamos por encima de todo. No voy a recibirla, a mí ella que no me espere. Que sea consciente del año que ha hecho, no voy a ser un pelele y comerme esto para recibirla con un beso como si nada. Cuando salga de GH VIP no quiero que vuelva a dormir a mi casa".

Kiko Jiménez abrazando a Estela Grande en 'GH VIP'. Mediaset

En ese momento, María Patiño (48) le ha interpelado: "¿Se podrá reconstruir?". A lo que Diego ha contestado confesando algo desconocido hasta la fecha: "Claro que se puede reconstruir, el que nunca ha perdonado es porque nunca ha amado… De hecho Estela me perdonó una infidelidad y ha sido una de las grandes lecciones de mi vida". Tras la confesión, el plató ha enmudecido y Diego ha seguido: "Nunca me lo ha echado en cara y además nos hizo más fuertes. Fue con una amiga de un amigo mío, fue hace años. Por eso no entiendo esto que está pasando...".

[Más información: El comentario machista de Diego Matamoros que indigna a las redes (y a Jorge Javier)]