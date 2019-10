El comentario machista de Diego Matamoros que indigna a las redes (y a Jorge Javier)

El tonteo entre Kiko Jiménez (27) y Estela Grande (23) sigue generando vídeos en GH VIP 7 y desatando comentarios dentro y fuera de la casa. Diego Matamoros (33) y Sofía Suescun (23) han sido testigos desde el plató de la evidente complicidad entre sus respectivas parejas y, aunque la de Pamplona se muestra bastante insegura al respecto, el marido de Estela asegura confiar plenamente en su mujer y achaca esta carpeta a una estrategia de Kiko: "Estela se está equivocando en cerrarse en banda en Kiko. Creo que la va a arrastrar el concurso entero. Está siendo muy torpe", afirmaba, asegurando que la falta de experiencia en televisión de la chica le está suponiendo un handicap en el reality.

Diego defiende que es el ex de Gloria Camila quien busca constantemente a Estela, y asegura que ella no se da cuenta del juego del joven debido a su ingenuidad: "Creo que ella está viviendo la casa como todo el mundo pero le falta mucha picardía y a él le sobra", comentaba.

Diego acusa a Kiko Jiménez de acercarse a su mujer por estrategia. Mediaset

En ese momento, Jorge Javier se hacía eco de un comentario de la directora de la gala, María Zambrano, que levantaría ampollas: "Me dice María Zambrano que es un pensamiento muy machista", expresaba el presentador. A Diego no le hizo ninguna gracia este comentario y brotaba contra ambos: "¿Qué tiene que ver eso con ser machista? ¡Es una barbaridad lo que acaba de decir! Ya hablaré yo con María Zambrano, y si me tengo que ir me voy", espetaba visiblemente enfadado.

Pero el presentador defendía la posición de la directora y añadía más leña al fuego: "Haces muy mal dejándola de ingenua y tú quedando del protector de tu mujer". Diego respondía acusando al programa de querer crear una falsa carpeta: "Lo que es machista es que por ser un chico y una chica guapos ya tengan que tener sexo y hacer carpeta".

Jorge Javier zanjaba la discusión con un polémico comentario: "Si crees que son manipulaciones lo que estamos haciendo y te coges estos ataques de 'machirulo', aquí no pintas nada", sentenciaba. Una acusación que ha despertado la indignación en las redes, donde los espectadores acusan al programa de tolerar actitudes mucho más machistas que la de Diego.

María Zambrano utilizando la palabra "machista" por Diego Matamoros.



María Zambrano no conocía esta palabra en GHVIP6 con su amigo SUSO.#GHVIPGala5 — MAC Estrella fugaz 🍇🌟🧚🏼‍♀️🌟🍇 (@HoshiAngels) October 4, 2019

Y maria Zambrano se ha pasado siete pueblos diciéndole a Diego machista y no dice nada a la madre De Alba cuando ha soltado lo de que cuando salga Adara a ver qué Hugo elige, eso es lamentable! O se pasan o no llegan.. #GHVIPGala5 — Mari Melendez (@marimelendez66) October 3, 2019

Joder, machista no lo veo a Diego!! Ha dicho una verdad muy grande!! Vamos de modernos, pero una amistad chico-chica le damos un bombo!!#GHVIPGala5 — Valentina💫 (@IcelRL) October 3, 2019

Pese al tenso momento, Jorge Javier y Diego acababan firmando la paz en directo mostrando su complicidad. El marido de Estela cogía en volandas al presentador mientras le decía: "Te quiero mucho". Jorge, por su parte, advertía al joven: "Estas discusiones las vamos a seguir teniendo", bromeaba.

