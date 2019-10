El emotivo reencuentro de Mila Ximénez y Kiko Hernández en la casa de 'GH VIP 7'

La concursante no pudo contener la emoción al ver a su compañero.

Kiko Hernández (43 años) subió este miércoles por la tarde a la casa de Gran Hermano VIP 7 para darle una sorpresa a Mila Ximénez (67). La colaboradora de Sálvame se juega la permanencia en el concurso junto a Dinio (47), dos nominados que tienen muchos apoyos fuera del reality y que, por lo que muestran los porcentajes ciegos, protagonizarán una expulsión muy reñida.

La periodista ha tenido una de sus peores semanas en Guadalix de la Sierra: se ha tenido que enfrentar a los que creía que eran sus amigos, Kiko Jiménez y 'El Cejas', ya que fueron ellos quienes la pusieron en la palestra salvando a Irene Junquera de la nominación.

Mila Ximénez no se esperaba que uno de sus compañeros de Sálvame subiera hasta la casa donde lleva ya tres semanas para darle ánimo y así lo reflejó su rostro al ver a su amigo Kiko Hernández. El exconcursante de Gran Hermano 3 es su fiel defensor en el programa de todas las tardes en Telecinco y subió para darle un mensaje muy claro: "Basta de decir que te quieres ir, estás haciendo un concursazo, estamos todos muy orgullosos de ti, en Sálvame te estamos apoyando todos".

La exmujer de Manolo Santana no dejó de llorar en los cinco minutos que estuvo con Kiko Hernández y en más de dos ocasiones repitió su deseo de irse. Pero su compañero insistía y aconsejaba a su amiga: "Estás haciendo un pedazo de concurso, pero te tienes que tranquilizar, que no te busquen". El comentarista de realities cogió carrerilla para decirle que quería ver a la Mila del debate del domingo: "Esa es la Mila finalista que va a llegar muy lejos, estás haciendo un concurso de diez y lo he hablado con gente muy cercana a ti, están todos muy orgullosos".

Mila Ximénez le intentaba explicar a su amigo lo mal que lo estaba pasando y los enfrentamientos que estaba teniendo con los que pensaba que eran sus amigos, pero Kiko no dudaba en guiar a la concursante: "Todos los compañeros estamos contigo, que intenten buscarte, tú entra cuando te dé la gana y el domingo lo supiste hacer, entra cuando a ti te conviene, cuando te da la gana o ves una injusticia, eso es lo que más me gusta de ti". Además, aseguró que su alianza con Adara es lo mejor que ha podido hacer en estos últimos días en la casa.

.@milaximenez se rompe por completo al hablar con @Kiko_Hernandez y recibir sus consejos ¿Qué te ha parecido?



🔁 Me ha emocionado mucho

❤️ Me ha dejado frío#GHVIP2O pic.twitter.com/vg9XP1WnV6 — Gran Hermano (@ghoficial) October 2, 2019

De esta forma, Mila Ximénez recibió una inyección de energía positiva con la que Kiko Hernández espera que coja fuerzas para seguir en el concurso en caso de que no sea la expulsada de este jueves. De hecho, la colaboradora de televisión no dudó en bromear cuando se fue de la sala: "Joder, cada vez que entro a esta sala me inflo a llorar".

