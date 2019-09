El tonteo entre Kiko y Estela en 'GH VIP' preocupa a Sofía Suescun y Diego Matamoros

En cada edición de Gran Hermano es habitual que se produzca una historia de amor entre concursantes. Y es que la convivencia durante 24 horas entre cuatro paredes suele acabar despertando sentimientos imparables. Esto es lo que parece estar sucediendo entre Kiko Jiménez (27 años) y Estela Grande (23), cuya evidente complicidad está suscitando comentarios dentro y fuera de Guadalix sobre una posible nueva 'carpeta', la primera de esta edición de GH VIP.

El novio de Sofía Suescun (23) y la mujer de Diego Matamoros (33) han compartido momentos de confidencias y risas que, pese a sus esfuerzos, no han pasado desapercibidos. Mila Ximénez y Joao han comentado esta inminente carpeta: "Aquí se está produciendo un enamoramiento muy peligroso", aseguraba Mila, mientras que el vidente vaticina que la relación acabará cuajando: "Se va a fraguar, es imparable", desvelaba.

Además, Joao le revelaba a Mila que Estela le había confesado, indirectamente, su atracción por Kiko: "Me dijo 'mírame a los ojos y a ver si lo sabes'", aseguraba. "Las dos partes saben que yo lo sé", contaba ante una sorprendida Mila Ximénez.

Sofía reconocía que es evidente que Kiko y Estela se gustan. Mediaset

Durante el debate de este domingo, Sofía Suescun veía en directo las imágenes de la innegable complicidad entre su novio y Estela: "No se puede negar lo evidente, yo creo que se gustan. Creo que se esfuerzan en que no se les note", confesaba a Jordi González. La ganadora de GH 16 también revelaba que ha hablado con el marido de Estela, Diego Matamoros: "No sabemos cómo afrontarlo", confesaba.

Estela Grande, por su parte, se derrumbaba durante la gala y acababa explicando que sentía que había traicionado al programa al desvelar a algunos compañeros la traición de Kiko y 'El Cejas' a Mila Ximénez. La influencer aprovechaba esta intervención para aclarar que no le preocupan los rumores sobre su relación con Kiko: "Mi pareja está por encima de cualquier celo absurdo", afirmaba. Unas declaraciones que contrastan con la preocupación que sufre el hijo de Kiko Matamoros (62), según ha relatado Sofía Suescun.

Estela ha defendido que su relación con Diego no corre ningún peligro. Mediaset

Lo cierto es que a la hija de Maite Galdeano se le acumulan las polémicas, pues estos días su nombre se ha puesto en el centro de la noticia al conocerse que, supuestamente, mantuvo un affaire con Kiko Rivera después de GH DÚO. La joven también se pronunciaba en el debate sobre estos rumores, limitándose a decir que no va a entrar en el juego y que el asunto "está en manos de quien tiene que estar".

