La polémica entrada de Kiko Jiménez: del reencuentro con Estela a la guerra con Antonio David

La noche del Debate ha dado para mucho. La repesca tan esperada ha llegado a la casa de Gran Hermano VIP 7 y este domingo, tres de los concursantes más votados se han quedado en Guadalix de la Sierra. Hugo Castejón (48 años), Kiko Jiménez (27) y El Cejas (18) han sido los tres seleccionados para optar por una segunda oportunidad. Uno de los reencuentros más esperados era el de Estela Grande (24) con el novio de Sofía Suescun (23), una escena que no se ha librado de las críticas.

Kiko Jiménez y Estela Grande mantuvieron una relación muy especial dentro de la casa de Guadalix de la Sierra antes de que el jienense fuera expulsado por la audiencia. Mucho se ha hablado de los sentimientos que han tenido ambos, ya que más que una amistad parecía que los dos empezaban a sentir algo más allá. ¿El problema? Que el concursante está saliendo con Sofía Suescun y la modelo está casada con Diego Matamoros (33).

Ahora, Kiko ha entrado de nuevo a la casa curtido de información del exterior y sabiendo cómo se ha visto realmente su amistad con Estela, por eso, el reencuentro dejó mucho que desear porque en otra ocasión y si nunca hubiese salido de esa casa, hubiese sido mucho más intenso de lo que fue el domingo por la noche.

Estela veía la entrada de Kiko Jiménez desde el confesionario ya que tiene el poder de espía y puede ver ciertas situaciones ella sola desde ese espacio de la casa. El extronista se reencontraba con Alba Carrillo (33) y después con ella. La mujer de Diego Matamoros se tiraba a los brazos del extronista y se dejaba llevar. La joven se ha acordado mucho de él estas semanas y no ha podido disimular las ganas que tenía de verle.

"Estoy bien, tengo muchas ganas de hacerlo bien", le decía el concursante a Estela. Esta respuesta la desestabilizó completamente y le preguntó: "¿Lo has hecho mal?", a lo que el decía: "Un poquito sí que lo he hecho mal pero bueno, es una segunda oportunidad". Estela se quedó un poco anonadada y cambiaba de tema confesando que: "Te he echado mucho de menos, mucho... Ha habido semanas que lo he pasado fatal. Tú no cambias eh, no cambies" y el novio de Sofía contestaba: "A ver... los cambios ya sabes que son a mejor".

El enfrentamiento con Antonio David

Más tarde, se produjo el reencuentro entre todos los concursantes y ahí fue cuando Kiko tuvo que verse de nuevo con Antonio David (43) con el que está muy enfadado por unos supuestos vídeos que ha visto cuando salió expulsado en el que el padre de Rocío Flores (23) hablaba mal de él...

Muchos achacan a Antonio David que no se haya mojado con ningún concursante dentro del reality y eso es algo que le ha fastidiado a Kiko Jiménez. El novio de Suescun ha protagonizado la portada de una revista hablado del conflicto que este tiene con su exmujer Rocío Carrasco (42), se ha enfrentado en el plató con su hija, Rocío Flores y se ha sentado en el Deluxe para hablar nuevamente de la familia Jurado... Por lo que el extronista, según la opinión de los tuiteros, ha querido dar la vuelta a la tortilla y hacerse el enfadado para que cuando el concursante salga y vea todo lo que ha dicho de él y de su familia, no sea él quien decida romper la amistad.

Una vez en el salón con todos los concursantes, Kiko Jiménez saludó cordialmente a Antonio David y esto le hizo pensar que algo había ocurrido fuera, ya que la relación que ambos han tenido dentro de la casa ha sido más que buena. El novio de Sofía no tardaba en explicarle qué es lo que le sucede con él: "Te alegraste mucho más por la entrada de Joao que de mí y he visto ciertos comentarios que no me han gustado", a lo que el padre de Rocío Flores le decía: "Tú estás flipando" y el extronista, lejos de quedarse callado le reprochaba: "Tú me has criticado Antonio, has hablado mal de mí con otros concursantes".

