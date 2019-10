Sofía Suescun explica en qué punto se encuentra su relación con Kiko Jiménez tras 'GH VIP'

Después de reencontrarse con Kiko Jiménez (25 años) el pasado jueves en la casa de GH VIP tras el polémico paso de este, Sofía Suescun (23) se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe para explicar en qué punto se encuentra su relación y si siguen juntos o no.

A pesar de que a Sofía le ha dolido mucho la relación que su novio ha tenido con Estela Grande, la mujer de Diego Matamoros (33), e incluso se planteó poner punto final a su noviazgo, ahora su discurso es muy diferente: "No sé si romper con Kiko. No he hecho el amor con él porque no me apetece, recuerdo todo lo que ha hecho dentro", asegura.

"Hemos hablado por teléfono, pero en persona no. A mí no me dijo en ningún momento que iba a tontear con otra", continúa la concursante, asegurando que no es un montaje en el que ella haya participado. Sofía también ha dejado claro que Kiko "no se arrepiente" y que "él no siente que haya tenido ese tonteo", por lo tanto todavía no le ha pedido perdón.

La navarra ha revelado lo que ha sentido estas semanas viendo a su novio tan acaramelado con Estela Grande.

Quien sí se ha mostrado mucho más tajante ha sido Maite Galdeano, que ha declarado que no quiere a Kiko como yerno: "Le pega una persona que tenga más recursos. Que no le tiemble el pulso a la hora de pagar. Ella abre muy rápidamente la cartera, el hombre tiene que pagarlo todo. Tú lo que necesitas es un notario o un abogado, alguien con mucha pasta. Le he dicho que haga lo que le dé la gana, yo sé que no es el último hombre de su vida", defiende.

"Que pase lo que tenga que pasar... Si tienen que acabar juntos (Kiko y Estela) que acaben juntos. Con Diego no tengo contacto, antes sí teníamos una conversación más fluida, ahora no. Las faltas de respeto de Kiko han sobrepasado el límite, he sufrido mucho. Estoy muy cansada de oír tantas opiniones", ha declarado Sofía, que asegura que se moverá por sus sentimientos y que todavía no ha tomado una decisión respecto al futuro o no de su relación con el jienense.

A pesar de sus dudas, lo que sí tiene claro es que está enamorada de Kiko Jiménez.

"Estoy conteniendo las ganas de estar con él", ha declarado la navarra, quien defiende que su novio no ha hecho nada realmente "malo de verdad". Además, Sofía ha querido recordar lo feliz que ha sido a su lado: "Me trata como una reina, tiene una actitud muy conquistadora. Es un chico perfecto, y a cualquier mujer le encantaría. Entiendo que a Estela se le caigan las babas...".

