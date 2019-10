Sofía Suescun y Diego Matamoros se desvinculan de sus parejas entre acusaciones de montaje

Mucho se ha hablado estos días de la relación tan especial que tienen Kiko Jiménez (27) y Estela Grande (23) dentro de la casa de GH VIP 7. Hay quien asegura que es simplemente una relación de amistad, otros confirman que existe un tonteo especial entre ambos y una gran mayoría que piensa que es un montaje por parte de los cuatro, los dos concursantes y sus respectivas parejas. Lo cierto es que mientras Diego Matamoros (33) se sentó este sábado en el plató del Deluxe para hablar, entre otras cosas, de su relación con la concursante, Sofía Suescun (23) también lo está haciendo en los platós en los que colabora y los dos participantes han comentado en la casa que esperan que sus parejas estén entendiendo el juego y sacando rédito económico del asunto para irse juntos de vacaciones.

Pese a los intentos iniciales por defender la inocencia de su mujer ante la estrategia premeditada de Kiko Jiménez, Diego Matamoros finalmente se ha rendido a la evidencia y ha endurecido su discurso, llegando a afirmar que se ha planteado el divorcio y que cuando Estela salga de Guadalix tendrá que buscarse otra casa donde vivir. Además, el hijo de Kiko Matamoros (62) ha anunciado que dejará de acudir a las galas para defender a su esposa.

Estela, a Kiko: "No te preocupes porque Diego va a remar a favor. Diego es muy inteligente y me va a pillar a mí" #GHVIPDBT4 pic.twitter.com/OZuqmshbV4 — Gran Hermano (@ghoficial) October 6, 2019

Sofía Suescun por su parte, se desahoga comentando el tema en los diferentes programas en los que participa, así como en sus redes sociales. Ayer, durante el Debate de Gran Hermano VIP, la de Pamplona afirmaba: "Yo no formo parte de ningún montaje. Ellos dieron a entender que era algo suyo. Me tachan a mí como primera montajista y no me he lucrado de esta historia, que me parece una mierda de historia".

De esta manera, la hija de Maite Galdeano (50) ha querido defenderse de las acusaciones que está recibiendo por todos lados y negar que la falsa carpeta esté premeditada por ambas parejas. "Está claro que se gustan y que a Kiko se la sudo completamente. Lo podría llegar a entender porque a mí me pasó en Supervivientes. Me recuerda mucho a esa relación. Me fastidiaría pero lo entendería. El amor es así. Lo que me molesta es ese juego sucio", sentenciaba.

Kiko, muy sincero en el Confe sobre lo que siente por Estela. ¿Qué os parece?



🔄 No me lo creo

♥️ Está pillado por ella #GHVIPDBT4 pic.twitter.com/Kq4ZHko7MK — Gran Hermano (@ghoficial) October 6, 2019

Ante esta situación, Kiko y Estela están tomando actitudes muy diferentes. Él no se corta a la hora de expresar en el 'confe' sus sentimientos hacia la joven, asegurando que nunca había sentido nada igual por ninguna chica, mientras que ella mantiene la versión de que todo forma parte del juego, dedicando mensajes en su blog a Diego Matamoros para que entienda su estrategia y gritándole palabras de amor en cada directo: "¡Diego, te quiero!", repitió varias veces durante la prueba de este domingo.

[Más información: Diego Matamoros carga duramente contra su mujer Estela y confiesa que le fue infiel]