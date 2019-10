Miguel Ángel Muñoz llora la muerte de su padre artístico, José Sámano

Día triste para Miguel Ángel Muñoz (36 años). El actor ha recibido la mala noticia del fallecimiento de José Sámano, un productor que ha marcado época en las artes españolas. Sámano fue clave en varias generaciones, entre ellas en la del propio intérprete, el cual lo consideraba un segundo padre.

El que fuera protagonista de la serie Un paso adelante de Antena 3 ha compartido la noticia con sus seguidores de Instagram. Miguel Ángel Muñoz ha desvelado el triste suceso acompañándolo de un bonito texto, con fotografías y un vídeo con el que ha querido destacar la importancia que supuso la figura de Sámano para su carrera laboral.

"La persona más importante de mi carrera y una de las más importantes de mi vida eres tú, José Sámano, así que muchas gracias", le dedicaba Miguel Ángel en una entrega de premios hace poco. El actor contó que se le había "partido el alma", ya que lo consideraba un "padre en la profesión" y uno de los maestros de "la vida". Miguel Ángel Muñoz reconoció estar "roto de dolor" por no poder "seguir pasando tiempo" con él ni disfrutando de sus cualidades, entre las que destacaba su "amor".

Miguel Ángel Muñoz, de riguroso luto en el funeral de José Sámano. Gtres

Y continúa: "Qué inmensa fortuna la mía haber podido disfrutar de tu amistad. Hace unos años te pedí que escribieras unas palabras que me definieran desde tu mirada y me regalaste estas palabras: "Conocí a Miguel Ángel cuando tenia 21 años. Hoy tiene 32. En este tiempo hay aspectos fundamentales de la vida en los que no he conocido a nadie igual". Hoy las hago mías y te las dedico a ti: "Conocí a #JoseSámano cuando tenia 62 años. Hoy nos ha dejado a la edad de 76. Espero no defraudarte nunca y que allá desde donde me veas te sientas orgulloso de mí. ¡TE QUERRÉ SIEMPRE!". A pesar de la tristeza, el intérprete contaba que se sentía afortunado por "haber podido disfrutar" de su amistad. Además, Miguel Ángel Muñoz declaró que no ha "conocido a nadie igual" en ninguno de los aspectos fundamentales de la vida.

