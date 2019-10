La conversación entre Kiko y Estela que deja al descubierto su posible montaje en 'GH VIP'

Kiko Jiménez (27 años) y Estela Grande (23) están siendo los protagonistas absolutos de la casa de Guadalix de la Sierra en las últimas horas. Su acercamiento o supuesto tonteo en Gran hermano VIP está dando mucho de qué hablar. Los concursantes están forjando un potente vínculo que va tomando cuerpo conforme pasan los días, hasta el punto de que Kiko ha llegado a confesar lo que sigue: "Nunca en la vida he sentido lo que siento por Estela".

Totalmente ajenos a lo que acontece fuera de los muros de la casa más famosa de España, Kiko y Estela ganan en complicidad y confianza a cada día que pasa. Eso sí, en este tiempo hay quien no se termina de creer esta historia y la catalogan como el montaje estrella de esta edición. De hecho, pese a no conocerse en persona antes de ingresar, se habla de un montaje orquestado antes de arrancar el reality show.

La idea de un supuesto acuerdo entre los jóvenes cada vez es más férrea por parte de los seguidores de Gran Hermano VIP. Lo que despejó toda duda fue una conversación que ambos mantuvieron el pasado sábado en el búnker de la casa. Todo sucedió en la cama, cuando abordaron una delicada cuestión: si sus parejas estarían beneficiándose, a nivel de platós y dinero, de ese roneo entre ellos. "Espero que sean más listos y digan 'sí, me estoy dando cuenta de lo que está pasando', igual que nosotros nos estamos dando cuenta", manifestó Estela, para añadir al cabo que "seguro que se están hartando de ir a sitios".

Sin poder ocultar las risas, Kiko y Estela no se quedaron en eso y profundizaron en el dinero que podrían estar ganando Sofía Suescun (23) y Diego, y de los planes que podrían hacer en un futuro: "Entonces cuando salgamos nos vamos de vacaciones". Además, la mujer de Diego Matamoros alimentó más la hipótesis de un posible montaje: "Algo me dice que él está viendo el juego, le estoy dando indicios. Si no lo ve es un problema, hemos venido a jugar, pues vamos a jugar". Sin duda, unas palabras que no han sentado nada bien a Diego Matamoros (33), que, incluso, se estaría planteando el divorcio.

Diego Matamoros durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Diego no lo está pasando nada bien con esta historia, como contó en Deluxe: "Llevo una semana con ansiedad, bastante preocupado, dolido, defendiendo lo que he creído pero me siento gilipollas, no tenía necesidad de hacer esto, no lo entiendo", ha espetado, roto de dolor.

Diego no entiende nada y, sobre todo, no conoce a esa Estela que está viendo en el reality: "Ni de coña compartiría que mi pareja hiciera un montaje en una casa, eso hace daño a mi imagen y a la suya. ¿Qué estás haciendo? Eres mi mujer, estás en un programa y has entrado ahí por mi familia". En esa línea, Diego ha afirmado que Kiko y Estela "son dos gilipollas": "Cómo pueden hacer esto y decirlo en directo. De verdad, es mi mujer a día de hoy pero en qué cabeza cabe faltarme el respeto. Esta chica... Bueno, mejor me callo no me quiero calentar, no conozco a la persona que hay ahí dentro".

Y le duele que toda la historia de amor que han protagonizado se esté debilitando: "Me da mucha pena que haya tirado algo tan bonito que teníamos por esta gilipollez, creía que estábamos por encima de todo. No voy a recibirla, a mí ella que no me espere. Que sea consciente del año que ha hecho, no voy a ser un pelele y comerme esto para recibirla con un beso como si nada. Cuando salga de GH VIP no quiero que vuelva a dormir a mi casa".

