El desgarrador testimonio del padre de José Antonio Reyes: "Lo único que hacemos es llorar"

Cuatro meses después de que el futbolista José Antonio Reyes encontrara la muerte en un accidente de tráfico cuando iba camino de dar una sorpresa a su mujer y sus dos hijas, su padre se ha atrevido a romper su silencio en una entrevista en exclusiva para el programa Viva la vida. En ella, Francisco Reyes se ha mostrado roto de dolor, completamente devastado y con las lágrimas cayendo por su rostro en todo momento. Toda la familia está hundida, sin consuelo ni asideros posibles.

Habla por primera vez para defender la memoria de su hijo, que entiende mancillada por tantas habladurías infundadas. Francisco recuerda al José Antonio persona, no al futbolista, ese nunca les interesó. Nunca olvidará la última conversación que mantuvo con su hijo: "Había hablado con nosotros diez minutos antes del accidente. Recuerdo que me fui a la farmacia y cuando estaba allí me llamó mi mujer porque había mucho movimiento de bomberos, policías, ambulancia. Y el niño no coge el teléfono, ni ninguno de los tres. ¡Cómo iban a coger el teléfono!".

Francisco Reyes durante su entrevista en 'Viva la vida'. Mediaset

Completamente deshecho, Francisco aclara las circunstancias de la muerte y no esconde la intención de la familia de interponer acciones legales contra algunos medios y personas que atentaron contra el honor de su hijo: "Teníamos muy claro que él no iba rápido. Yo tengo el vídeo de cómo reparaban la rueda. Luego le han querido sacar que si iba volando bajo, que si la velocidad que llevaba no era normal. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Lo veo muy injusto lo que han hecho con él".

La impotencia se apodera de Francisco durante la entrevista, cuesta asumir que un hijo ya no está ni va a volver. Y no hay consuelo: "No hay manera de llevarlo de ninguna forma, el problema es que no hay manera de llevarlo. No sé de dónde sacar las fuerzas". Cuenta que su mujer y él apenas si hablan, porque siempre terminan llorando. De hecho, aclara que su día a día es ese; llorar por su hijo a cada momento y donde estén: "Si nos decimos algo, nos ponemos a llorar. Cuando nos quedamos solos lo único que hacemos es llorar. Ni siquiera hablamos"

Para la familia solo habrá un recuerdo de Reyes, el de lo buena persona que era: "Era el más bueno del mundo, ha sido un niño muy especial desde que nació. Esa sonrisa que él tenía, lo cariñoso que era, lo bueno que era. Para su madre lo ha sido todo y su madre para él". Termina reconociendo que vivir así no es vivir y que su mujer no levanta cabeza desde aquel fatídico 1 de junio. En definitiva, una tragedia que ha partido en dos el alma de sus familiares y amigos.

Así es la vida de su viuda y sus hijos

José Antonio Reyes, Noelia López y sus dos hijas: Noelia y Triana.

Ahora, cuatro meses después de la tragedia, la vida de Noelia López (33 años), su viuda, ha cambiado. No es la misma, ni tampoco lo es su entorno. JALEOS contactó hace unos días con personas del círculo más íntimo de López y, desde la preocupación, dibujaban de ella un perfil muy distinto al de la mujer que era antes de que el destino le arrebatase a su razón de amor. Además, Noelia ha tomado una firme decisión que ha afectado a gran parte de sus allegados.

"Noelia sigue viviendo en Utrera, sus hijas van al mismo colegio, no ha querido cambiar la rutina de Noelia y Triana, pero ella ha cambiado mucho. Si antes tenía poca relación con la gente de Reyes, ahora ya ha tomado la decisión de no querer saber nada de nadie: ni de amigos, ni mucho menos de amigas. Lleva meses sin responder llamadas ni mensajes de WhatsApps de nadie", apuntaba una fuente cercana a este diario. Y continuaba: "Noelia intenta llevar una vida normal, como lo hacía antes, pero su círculo ha cambiado. Ha habido mucha gente que ha hablado, gente que ha intentado malmeter y por la situación en la que ella está, lo han conseguido".

Desde que José Antonio Reyes sufriera el accidente de tráfico que le quitó la vida el pasado 1 de junio, las publicaciones de su viuda, Noelia López, en las redes sociales, han tenido un contenido único: su marido y sus hijas. El recuerdo del crack del balompié pervive no solo en las vitrinas que ostentan los galardones de su palmarés como estrella del fútbol, sino también en la cuenta de Instagram de la joven jiennense.

[Más información: Noelia López, la viuda de Reyes: la mujer que abandonó todo por amor]