Noelia López, viuda de Reyes: su decisión más firme cuatro meses después de la tragedia

"Os espero cuando miremos al cielo de noche: vosotros allá y yo aquí. Siempre estaréis en mi corazón. Os quiero. #AlgoTuyoViveEnMí". Esta es la carta de presentación de Noelia López (33 años) ante los ojos del mundo. Unas palabras en las que evoca a su hermano pequeño, Tony López, fallecido a causa de una grave enfermedad hace cuatro años y a su marido, José Antonio Reyes, el futbolista que encontró la muerte en un accidente de tráfico el pasado 1 de junio cuando iba camino de dar una sorpresa a su mujer y sus dos hijas.

Ahora, cuatro meses después de la tragedia, la vida de Noelia López ha cambiado. No es la misma, ni tampoco lo es su entorno. JALEOS ha contactado con personas del círculo más íntimo de López y, desde la preocupación, dibujan de ella un perfil muy distinto al de la mujer que era antes de que el destino le arrebatase a su razón de amor. Además, Noelia ha tomado una firme decisión que ha afectado a gran parte de sus allegados.

Noelia López y José Antonio Reyes.

"Noelia sigue viviendo en Utrera, sus hijas van al mismo colegio, no ha querido cambiar la rutina de Noelia y Triana, pero ella ha cambiado mucho. Si antes tenía poca relación con la gente de Reyes, ahora ya ha tomado la decisión de no querer saber nada de nadie: ni de amigos, ni mucho menos de amigas. Lleva meses sin responder llamadas ni mensajes de WhatsApps de nadie", apunta una fuente cercana a este diario. Y continúa: "Noelia intenta llevar una vida normal, como lo hacía antes, pero su círculo ha cambiado. Ha habido mucha gente que ha hablado, gente que ha intentado malmeter y por la situación en la que ella está, lo han conseguido".

Este medio ha contactado también con un amigo íntimo del que fuera jugador del UD Extremadura y da un paso más allá. Desvela que la relación entre Noelia López y la familia Reyes es "tensa" por motivos fundamentalmente económicos. "Noelia no quiere nada, ella solo mira por el bien de sus hijas, pero por supuesto como viuda tiene unos derechos. Después de la muerte de su hermano y de la muerte de su marido, que han sido golpes durísimos, sus dos hijas son su mayor y única prioridad", afirma esta persona ahora condenada al ostracismo por pertenecer a aquellos entornos de Reyes que López solía poner en cuarentena.

Noelia López junto al que fuera su marido, el futbolista José Antonio Reyes.

Pero, ¿en quién confía Noelia López para paliar su aflicción? ¿Quién es su paño de lágrimas en sus momentos más débiles? "Noelia tiene a sus amigas de Jaén, que las ve cuando puede, a sus primas, con las que tiene una buenísima relación y en Utrera tan solo tiene a dos amigas. Los demás, fuera. Sus padres son los que prácticamente están instalados en el chalé y los que la ayudan con las niñas y con sus momentos de bajón", deslizan a este periódico.

Noelia López y sus manifestaciones en las redes

Desde que José Antonio Reyes sufriera el accidente de tráfico que le quitó la vida el pasado 1 de junio, las publicaciones de su viuda, Noelia López, en las redes sociales, han tenido un contenido único: su marido y sus hijas. El recuerdo del crack del balompié pervive no solo en las vitrinas que ostentan los galardones de su palmarés como estrella del fútbol, sino también en la cuenta de Instagram de la joven jiennense. Su última publicación tuvo lugar hace apenas 48 horas, momento en que Noelia utilizó un extracto de Un gran amor, el poemario de la autora argentina Mariela Marianetti, para ilustrar una imagen junto al padre de sus dos pequeñas.

La última foto de Noelia López y Reyes en las redes sociales.

"Un gran amor no se sobredimensiona con la eterna utopía de lo perfecto, se vive naturalmente, él habita cada instante de nuestra efímera vida como si siempre hubiese estado ahí, siendo un ser yuxtapuesto que es cómplice, amigo, leal y compañero, no es necesario buscar para encontrar su nombre, ya que, indefectiblemente, se manifestará cuando sea su momento, y, una vez llegado, no hay distancia ni muerte capaz de alterar su esencia", es el párrafo seleccionado por Noelia. Como conclusión, el lema que la vincula a Reyes: "#AlgoTuyoViveEnMí".

Pero López se topaba con una reacción inesperada en esta última instantánea que mostraba ante sus casi 85.000 seguidores. Una persona la increpaba, por mensaje privado, instalándola a no regodearse en el dolor y mucho menos publicarlo. "Noelia, por favor, para ya con estas cosas. Sé que es difícil, pero también hay gente, su primo (Jonathan), que ni se ha hablado de él. Ya vale".

La respuesta de Noelia López a una usuaria de Instagram.

La respuesta de Noelia no se hizo esperar, y además de contestar a este usuario, decidía hacerlo público. "Voy a intentar tener tacto contigo a la hora de explicarme, el cual tú no has tenido conmigo. Primero, es mi Instagram personal, público sí, pero personal. Así que no hago daño a nadie recordando a mi marido, al padre de mis hijas, porque lo hago desde mi cuenta personal. Con el único objetivo de mantener vivo su recuerdo y de alguna manera exteriorizar lo que siento", comenzaba la de Jaén en su réplica.

"Segundo, que hablen o no de mi marido o en su lugar, de su primo, no es un hecho que decida yo. Te vuelvo a repetir que desde mi cuenta personal recuerdo a la persona que me ha marcado la vida y que deja un gran vacío tanto en la mía como en la de mis hijas", continuaba. Y concluía, firme: "Tercero y para finalizar, porque creo que te estoy dando demasiadas explicaciones intentando ser delicada, si no te gusta lo que publico solo tienes una opción y es dejar de mirar lo que publico, porque lo que publico lo hago porque quiero y lo voy a seguir haciendo. Para eso mi vida es mía".

