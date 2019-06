El desconsuelo de Noelia López en su aniversario más triste: se cumplen 2 años de su boda con Reyes

Noelia López Muñoz (33 años), la viuda del futbolista fallecido José Antonio Reyes, no ve el momento de tachar el día 17 de junio de su calendario personal. Este lunes se cumplirán dos años desde que pasara por el altar con el padre de sus dos hijas, el célebre jugador del Extremadura UD José Antonio Reyes, que murió de manera trágica en un accidente de tráfico hace exactamente 15 días.

"Noelia está fatal. Sigue en estado de shock. Sigue sin creérselo... Está deseando que pase el día de su aniversario porque además, ellos siempre solían hacer planes. Se iban a la playa de Chipiona, se escapaban y celebraban su día juntos, y ahora... fíjate. Ella, además, recuerda su boda como uno de los días más felices de su vida", desvelan a JALEOS fuentes cercanas a la joven jiennense.

Noelia López y José Antonio Reyes el día de su boda en la localidad sevillana de Utrera. Gtres

Junio es el mes en el que los jugadores de fútbol obtienen sus vacaciones oficialmente, y por ende, es el momento en el que aprovechan para casarse. Junio es también el mes que quedará para siempre grabado a fuego en la memoria de Noelia López y de sus dos hijas, Noelia (5) y Triana (2), quienes todavía no saben que, tristemente, su padre nunca volverá para abrazarlas.

"Las niñas no van al colegio desde entonces... Los padres de Noelia están con ella, no se separan de ella en ningún momento y en cuanto recojan las notas de las niñas se irán a Baeza todos un tiempo. Ya el año que viene, para el próximo curso, en septiembre, Noelia verá si las escolariza en Sevilla capital o seguirán viviendo en Jaén. Noelia solo piensa que esto es mentira, cree que José va a aparecer en cualquier momento. No sabe cómo decírselo a sus hijas ni cómo va a salir adelante", afirman a este diario fuentes próximas a la familia de Reyes.

El futbolista español más joven en debutar en Primera División, José Antonio Reyes, fallecía el pasado sábado 1 de junio a los 35 años de edad en un impresionante accidente de tráfico que también acababa con la vida de su primo pequeño, Jonathan Reyes. En el coche había un tercer ocupante, Juan Manuel Calderón, el único superviviente.

José Antonio Reyes, Juan Manuel Calderón y Jonathan Reyes en una imagen de Instagram. Instagram

El joven, que tiene quemaduras hasta en el 60% de su cuerpo y se encuentra recuperándose en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, declaró a la Guardia Civil que en el momento de la colisión "el coche sale por los aires... Íbamos volando". José Antonio Reyes, Jonathan Reyes y Juan Manuel Calderón hacían un trayecto desde Almendralejo hasta Utrera en el Mercedes Brabus S550 propiedad del astro del balompié.

Un coche de 380 caballos con capacidad para alcanzar 300 kilómetros por hora y que, según los primeros informes de la investigación, podría haber llegado a los 237 kilómetros por hora en el momento del impacto.

El silencio de Noelia López

En estos 15 días de duelo, Noelia López tan solo ha roto su silencio dos veces y a través de sus redes sociales. La primera lo hacía tan solo horas después de conocer la noticia que marcaría para siempre su vida y la de sus dos hijas. Lo hacía desde el dolor y la aflicción de asumir que su marido ya no volvería a estar junto a ella. En sus propias palabras: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame, gordito, porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te amo y te amaré por siempre, papi".

Unos días después, López encontraba oportuno enviar un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas, anónimas y conocidas para la familia Reyes Muñoz, que tuvieron un momento para dedicar un palabra de aliento en su golpe más duro. "Intentaré llegar a vuestros corazones igual que estáis llegando vosotros al mío. No es fácil encontrar las palabras adecuadas que expresen este dolor, como tampoco lo es encontrar consuelo. Agradezco los miles de mensajes de cariño hacia mi marido, es muy querido y admirado. También, los mensajes de compasión que estamos recibiendo mis hijas y yo. En los momentos de reflexión intento leerlos uno a uno. [...] Es de admirar esta masiva respuesta para hacernos saber que le queréis y que no estamos solas. Habéis hecho de esta desgracia un recuerdo imborrable y lleno de amor hacia mi marido, padre de mis hijas. Algún día ellas verán esto y tomarán conciencia de lo grande que era su padre, no solo por su talento, también por su carisma y simpatía. A todos, familiares, amigos, conocidos y desconocidos: GRACIAS de corazón", concluía.

José Antonio Reyes, Noelia López y sus hijas, Noelia y Triana. Instagram

Superado el 17 de junio, se aproxima un nuevo día de inestabilidad emocional para el núcleo duro de la familia Reyes. El próximo 5 de julio, Noelia Reyes López, su primogénita, soplará las velas de su sexto cumpleaños. Un momento en el que sin lugar a dudas notará más que nunca, por ella y por sus pequeñas, la ausencia de su primer gran amor, José Antonio Reyes.

