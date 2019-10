Soraya defiende a Rosa López: "Que se sepa lo que pasa de verdad. 'OT' es estresante"

Rosa López (38 años) decidía abrir su corazón la pasada semana en el nuevo programa de Toñi Moreno (46) en Telemadrid, Aquellos maravillosos años. Allí, arropada por sus compañeras de edición Natalia, Gisela y Geno, la andaluza explicaba lo mal que lo pasó cuando en un concierto se le inyectó un tratamiento en las cuerdas vocales para que recuperase su voz y pudiese seguir cantando.

"Tras aquello tuve un quiste, que se provocó por el esfuerzo que hice en tres días. En el primer concierto me fue bien, el siguiente también, pero en el tercero durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba. A raíz de eso te quitan la voz y desapareces", explicaba Rosa muy afectada.

Su compañera y amiga Geno quiso salir en su defensa asegurando que hicieron "una auténtica barbaridad con esta señora. Cantar en unas tonalidades que no le corresponden. Europe's living a celebration ya tenía unas tonalidades que no eran para ella".

Las reacciones después de esta confesión no se han hecho esperar. Soraya Arnelas (37) ha querido dar su opinión en la fiesta que organizaba Yves Saint Laurent en Madrid para presentar su nuevo perfume este lunes.

La cantante acudió a un evento en Madrid junto a su prometido, Miguel Ángel Herrera. Gtres

Allí, la intérprete extremeña ha asegurado: "Me da mucha pena, Rosa es una bellísima persona pero si eso es lo que ella ha vivido en primera persona, la verdad es que yo no lo sabía. Es verdad que OT es estresante, tiene una demanda del público fuerte y el mercado viene pisando muy fuerte. Lo de quedarse sin voz y todo esto sí que lo sabía, ella tuvo una operación de cuerdas vocales hace muchos años y perdió la voz, es una pena. Está bien que lo comparta y que se sepa realmente lo que pasa de verdad en la industria de la música. La gente piensa que todo esto es maravilloso, que todo va bien y no, hay veces que se pierde la voz, la salud y todo".

La ex 'triunfita' ha querido aplaudir la valentía de su compañera de profesión: "Está bien que ella lo cuente, Rosa tiene esa capacidad de conectar con la gente, es muy natural". Además, ha relatado su propia experiencia en el mundo de la música: "Yo en estos años me he enfocado tanto en luchar que alguna vez llegué a perder la sonrisa, pero gracias a mi hija actualmente voy llevando un ritmo más tranquilo y estoy disfrutando mucho más de la profesión y de mi vida. Cuando quieres jugar en primera división, tienes que darlo todo y es complicado".

Soraya, del testimonio de Rosa López: "Que se sepa lo que pasa" JALEOS

