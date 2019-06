Noelia López, la viuda de Reyes: la mujer que abandonó todo por amor

Ocho amargos días han pasado desde que el futbolista José Antonio Reyes falleciese en el acto tras sufrir un brutal accidente de tráfico que no solo terminaba con su vida sino también con la de su primo pequeño, Jonathan. Tras de sí, desolados y sin consuelo, el deportista ha dejado a una familia encabezada por su viuda, Noelia López Muñoz, y sus dos hijas: Noelia, la primogénita, que el próximo 5 de julio cumplirá 6 años; y Triana, la pequeña que el pasado 7 de marzo cumplió 2. A sus 33 años, la joven ya ha tenido que lidiar con dos monumentales golpes: la muerte de su hermano pequeño por una enfermedad y la trágica desaparición de su marido.

Noelia López, jiennense e Ingeniera de Caminos

Noelia López junto a sus padres y su hija Triana. Instagram

El nombre de Noelia López Muñoz permanecía adormecido para los medios de comunicación hasta el fatal desenlace de su marido, el crack del balompié, este 1 de junio. Pero, ¿quién es Noelia López? Noelia López Muñoz es la primera hija del matrimonio compuesto con Antonio López y Juana Muñoz. Una familia natural de Baeza (Jaén) que siempre inculcó a sus dos hijos los valores de la perseverancia, la lucha personal para conseguir sus objetivos y, sobre todo, la importancia de los estudios universitarios. Es precisamente por eso por lo que Noelia se matriculó en Ingeniería de Caminos por la Universidad de Granada. Su hermano pequeño, Tony, siguió sus pasos académicos.

En mayo de 2011, Noelia conoció a José Antonio Reyes: su existencia cambió por completo. Debido a los continuos cambios de equipo de su pareja, la andaluza decidió abandonar su carrera profesional y centrarse en el amor de su vida, con quien se casó el 17 de junio de 2017 y con quien formó su propia estirpe. "Reyes siempre ha sido un niño de papá, de mamá y de Utrera. Ellos instauraron aquí su hogar porque, aunque lo fichase el Extremadura o quien fuera, no había distancia que estuviera lejos para él. En cuanto tenía un día libre, prefería dormir en su chalé de Utrera con su mujer y sus hijas", sostienen fuentes cercanas a Reyes consultadas por JALEOS.

El futbolista José Antonio Reyes y Noelia López.

Antes de que Noelia crease su propio núcleo familiar, tanto ella como sus progenitores tuvieron que plantar cara al primer gran revés que les presentó la vida. Tony, su hermano, el pequeño del clan, era diagnosticado de una grave enfermedad. Meses después, en octubre de 2015, Tony moría dejando destrozada no solo a su familia sino también a su cuñado, José Antonio Reyes, que incluso le brindó un gol en un importante partido contra el Betis. El gesto del futbolista en aquel momento fue el hecho de reproducir la letra T (de Tony) con sus manos tras encajar el balón en la portería contraria.

José Antonio Reyes dedica un gol a su cuñado fallecido.

Ocho días de la muerte de su marido

Este periódico ha consultado con fuentes cercanas a Noelia López y desvelan que "está muy mal. Noelia está muerta en vida. Murió su hermano hace tres años de una grave enfermedad y desde entonces ella no ha levantado cabeza. Incluso alguna vez ha pensado en hacerse alguna intervención de cirugía estética y desde lo de su hermano le cogió miedo a los hospitales, a la anestesia... Ella decía, 'si me pasa algo, ¿qué hacen mis niñas sin mí?' Y fíjate ahora lo que le ha pasado".

Pero, ¿qué sucedió realmente momentos antes de que Reyes encontrase la muerte en aquella carretera a escasos kilómetros de su hogar? "Venía a darle una sorpresa a Noelia y a sus dos hijas. Les dijo que iba convocado con el equipo, que cuando se montase en el autobús que los llevaba a Cádiz las llamaría por teléfono. Noelia y Reyes siempre hacían videollamada por las niñas, para que las niñas vieran al padre. A la media hora, Noelia llamó y ya tenía el teléfono apagado. Miró en los convocados y se dio cuenta de que José no estaba en la lista. Insistió, insistió, llamando pero ya no respondió al teléfono... Nunca llegó a casa".

José Antonio Reyes, Noelia López y sus dos hijas de vacaciones en Matalascañas (Huelva). Instagram

Según la información que maneja este diario, al principio, Noelia no tenía previsto asistir a los actos que había programados en homenaje a su marido. "No tenía fuerzas. No podía, pero al final pensó que tenía que romper ese momento de dolor y pensar en él. Su marido merecía un adiós en condiciones. No se creía que fuera él quien estaba allí dentro, en fin... La situación fue durísima para todos los que la queremos". Sus amigos hablan de ella como una "buenísima persona". "Tiene el cielo ganado. Siempre ha habido rumores y comentarios, y ella siempre ha mirado hacia otro lado... Noelia estaba muy enamorada de Reyes. Y lo está. Ella no tiene ni un duro de él, ni va a luchar por nada de herencias, ni quiere conflictos con nadie... Ahora solo piensa en sus hijas, antes que en ella".

El último adiós de Noelia a Reyes y sus palabras de agradecimiento

Horas después del accidente mortal, Noelia publicaba una conmovedora carta dedicada a su marido. "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame, gordito, porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te amo y te amaré por siempre, papi".

En la madrugada de este jueves, López volvía a tomar las riendas de sus redes y publicaba un mensaje de agradecimiento a quienes han estado apoyándola en estos días de desasosiego y duelo:

Mensaje de Noelia López Muñoz en sus redes sociales.

"Intentaré llegar a vuestros corazones igual que estáis llegando vosotros al mío. No es fácil encontrar las palabras adecuadas que expresen este dolor, como tampoco lo es encontrar consuelo. Agradezco los miles de mensajes de cariño hacia mi marido, es muy querido y admirado. También, los mensajes de compasión que estamos recibiendo mis hijas y yo. En los momentos de reflexión intento leerlos uno a uno. [...] Es de admirar esta masiva respuesta para hacernos saber que le queréis y que no estamos solas. Habéis hecho de esta desgracia un recuerdo imborrable y lleno de amor hacia mi marido, padre de mis hijas. Algún día ellas verán esto y tomarán conciencia de lo grande que era su padre, no solo por su talento, también por su carisma y simpatía. A todos, familiares, amigos, conocidos y desconocidos: GRACIAS de corazón".

Ahora se aproximan nuevos momentos de inestabilidad emocional para la joven, fechas clave marcadas en rojo en su calendario personal. El próximo lunes 17 de junio habría cumplido 2 años de casada con José Antonio, el hombre de su vida y padre de sus dos hijas y el 5 de julio soplará las velas del sexto cumpleaños de su primogénita, Noelia, por primera vez sin Reyes; su gran amor.

José Antonio Reyes, Noelia López y sus dos hijas: Noelia y Triana. Instagram

