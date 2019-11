La Receta Secreta de Rosa López: las lentejas veganas con carne de heura

La cantante Rosa López (38 años) no solo es una estrella encima de los escenarios. La granadina lleva años interesada por la cocina, pues la gastronomía es otra de sus grandes pasiones. Especialmente desde que cambiara lo que ella llama "su filosofía de vida", es decir, desde que decidiera pasarse al veganismo. Hace ya más de quince años, la artista tomó una firme determinación: dejar de ingerir alimentos de origen animal y todos sus derivados (queso, huevo, leche, yogures...). Ahora JALEOS ha contactado con la ganadora de Operación Triunfo 2001 para conocer de primera mano cuál es su plato estrella incluyendo su receta, su elaboración y la historia detrás del mismo.

1. Ingredientes

Ingredientes de las lentejas con carne de heura.

2. Elaboración

- Se hace un sofrito de cebolla con aceite de oliva y sal del Himalaya pulverizada (tiene menos sodio y sala más).

- Tras pochar la cebolla, se extrae y se echa en la sartén pimiento rojo y verde cortado.

- A continuación, se hace aparte un sofrito de tomate, se refríe y se le añade ajo.

- Se juntan los dos los sofritos y se tapa para que coja un poco de calor. En ese momento se le añade el laurel.

- Una vez preparada la base, se cuecen las lentejas. Si son de bolsa, hay que dejarlas en agua toda la noche anterior al guiso. Si son hervidas de bote, hay que volver a cocerlas para que queden muy hechas.

- Cocidas las lentejas, se ponen en el robot de cocina o en la olla exprés, se añade una hoja de laurel, el comino y todo el sofrito anterior. En ese momento se rehoga todo.

- Cuando el guiso esté rehogando es el momento de echar las patatas cortadas y el toque especial de Rosa López: el pimentón de la Vera picante (el ahumado le da sabor a chorizo sin ser carne animal).

- Tras eso, se le añade la carne de heura, el apio, el comino, la nuez moscada, un buen aceite de oliva y un poco de cerveza o vino blanco. La carne, como viene especiada, también suele darle otro toque más de sabor.

3. Historia de sus lentejas con carne de heura

Lentejas vegetarianas con carne de heura.

Rosa López desvela a este periódico que el potaje de lentejas es un plato tradicional en su familia. Ella siguió los pasos culinarios de su abuela y después de su madre, con la diferencia de que Rosa no le añade chorizo al guiso, ni ningún derivado cárnico. "La receta es familiar pero yo le pongo carne de heura. He incluido este ingrediente por mi filosofía de vida, una vida que no incluye carne animal... La carne de heura es una carne vegetal y ecológica que la venden en cualquier sitio, la puedes comprar congelada. Es curioso porque la creó un catalán en el año 2017. Es increíble. Se está vendiendo ya en grandes superficies, pero esto debería existir como opción en todas partes".

