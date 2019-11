Javián desmiente a Rosa López: "Se le dio mucho trabajo y ella lo escogió todo"

Parece que los concursantes de Operación Triunfo 1 se reencontrarán muy pronto en la boda de Chenoa (44 años) con Miguel Sánchez Encinas. Sin embargo, todo apunta a que no estarán todos invitados y ya han empezado a surgir las primeras polémicas. Javián (45) ha aparecido este miércoles durante la entrega de premios de la revista Sevilla Magazine, donde ha hablado sobre sus compañeros de edición.

El que fuera cantante de Fórmula Abierta no solo ha declarado que no ha recibido la invitación de la boda de Chenoa, sino que además ha confirmado que el grupo de WhatsApp con sus compañeros ya no existe, igual que la relación con David Bisbal (40). Pero además, Javián va más allá y contradice a Rosa López sobre sus duras declaraciones sobre su salida de Operación Triunfo.

Sí, he tenido la suerte de poder salir en la portada en la revista y he podido salir en varios reportajes y ese es el mayor premio.

¿Cómo es su vida ahora?

Ya ha terminado las subidas y bajadas, ahora estoy en la estabilización, ha sido maravilloso todo lo que he vivido, ojalá OT durara para siempre.

Los concursantes de 'OT 1' se reencontraron en 2016 en TVE. Gtres

¿En qué momento estás?

En el mejor momento de mi vida, yo de OT no tengo nada negativo, no puedo decir nada malo, me solucionó la vida.

¿Cómo es la relación con los compañeros?

Me llevo bien con todos. Hace poco ha estado Rosa durmiendo en casa, de David Bustamante solo tengo buenas palabras.

Los comienzos de Rosa fueron difíciles...

Puede ser que ella no tenga la misma percepción que yo... Que quizá, ella no estaba preparada para digerir todo lo que le iba a venir encima. Rosa está en un sitio muy dulce y todo eso es gracias a lo que ha vivido.

Ella dijo que se sintió explotada...

Yo desde fuera no lo veo así. Se le dio mucho trabajo y ella lo escogió todo y ese pudo a ver sido el fallo. Ella ya ha encontrado su sitio y va hacer su música.

Javián en el concierto de 'OT: El reencuentro'. Gtres

¿Te ha invitado Chenoa a la boda?

He hablado con ella hace poco pero no me ha invitado, no sé si es porque no quiere o porque va hacer algo más personal. Pero para mí ella es mi hermana.

¿Y qué tal con Bisbal?

No tengo relación, con Bustamante hablo a menudo. El grupo de WhatsApp ya no existe, pero David Bisbal no estaba.

