Risto Mejide: "Procuro olvidar mi primera aparición en 'Operación Triunfo'"

"Padre de Julio, Papá de Roma y marido de Laura. Todo lo demás, me lo hago". Así se define Risto Mejide (44 años) en su perfil de Instagram. Resulta complicado indagar más allá de sus gafas oscuras, conocer qué hay detrás del personaje. Sin embargo, se percibe una extraña sensación de cercanía en su tono mordaz.

Se lo haga o no, también es presentador de Chester y Todo es mentira, jurado de Got Talent, escritor, publicista y fenómeno televisivo. Atiende a JALEOS en un reservado del restaurante TATEL de Madrid, minutos antes de charlar con Ana Morgade (39) sobre inteligencia emocional en las Conversaciones Maestras de Mahou.

¿Qué tal la vuelta al trabajo?

Muy bien, el lunes en Todo es Mentira hicimos el cuarto mejor dato histórico y el martes lo volvimos a superar, así que estamos muy felices.

¿Cómo lleva la nueva paternidad?

No me gusta hablar de mi vida privada, pero estamos todos bien y felices.

El mes pasado se cumplían 13 años de su primera aparición en Operación Triunfo, ¿cómo la recuerda?

Procuro olvidarla. Nadie la recuerda y yo no puedo olvidarla. No fui yo mismo. Nos daban muy poco tiempo, dije cuatro frases que tenía escritas en un papel porque estaba muy nervioso, pero eso me enseñó lo que hice después, a decir "nada de todo esto vale la pena si no eres honesto contigo mismo".

¿Cómo evolucionó hasta el Risto que conocemos ahora?

A partir de aquel momento me prometí ser honesto siempre que apareciese en televisión. Cuando uno falla a la honestidad se falla a sí mismo y entonces da igual lo que hagas, nunca estarás orgulloso.

Todos recordamos su polémica salida de OT. ¿Qué pasó para que todo se enturbiase tanto?

Estamos hablando de hace diez años, tendríamos que hacer arqueología televisiva.

¿Sigue las nuevas ediciones de Operación Triunfo?

Con la vida que llevo no tengo tiempo.

¿Hay más talento en OT o en Got Talent?

Esa es una pregunta capciosa. Diga lo que diga va a quedar mal. Lo importante es que en España hay talento de sobra y que dos talent shows pueden sobrevivir a la vez en televisión.

¿Ha ablandado su carácter con el paso del tiempo?

Eso lo tiene que juzgar la gente.

¿Qué ha aprendido en estas cuatro ediciones de Got Talent?

Muchísimas cosas. En cada programa que hago aprendo algo, no solo en Got Talent.

¿Qué nos queda por ver en esta quinta edición?

Entre otras cosas, mi pase de oro.

¿Alguna pista? ¿Nos va a sorprender?

No puedo decir nada. Habrá que ver si lo doy o no, porque no es obligatorio, puede quedar desierto.

El lunes volvió a Todo es Mentira con una camisa que ha causado furor. ¿Es una defensa de la manipulación?

Todo el que informa manipula. Cuando cortes esta entrevista estarás manipulando. Si sacas una foto de una parte de esta habitación, estarás ocultando la otra. Lo importante es que el objetivo final siempre sea mostrar la realidad.

¿Mira mucho las audiencias?

Lo justo para que no me quiten el programa. Sobre todo miramos la curva [la evolución del programa en el minuto a minuto], algo que los medios nunca ponen.

¿Y las redes sociales?

No me obsesionan.

Siempre dice que lo importante es recibir críticas de todas las partes.

Sí. No me tatúo nada, pero si lo hiciera me pondría una frase de Michael Crichton: "Si dices algo y no molestas a alguien, es que no has dicho absolutamente nada".

