De 'La rubia' de Omar Montes al 'Soy Britney Spears': lo más 'friki' del casting de 'OT 2020'

La principal novedad de Operación Triunfo para su nueva edición está siendo todo un acierto. La emisión del casting en directo a través de YouTube ha logrado el objetivo de generar expectación y acaparar comentarios en las redes incluso antes del estreno.

Con las dos primeras citas en Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, los seguidores del formato ya debaten sobre sus favoritos, hacen apuestas y lamentan algunas de las eliminaciones que califican como injustas. Pero los vídeos que más protagonismo están acaparando entre los internautas son precisamente aquellos en los que el talento, en lo que a lo musical se refiere, brilla por su ausencia.

Noemí Galera (52 años) adelantaba antes del inicio de la fase de casting que esta nueva entrega del formato revindicará el valor de los compositores. Por ello, muchos de los candidatos están apostando por llevar creaciones propias para tratar de hacerse con una plaza en la academia musical más famosa de la televisión.

Uno de esos cantautores ha sido Romantic Kitano, un joven artista que aprovechaba la ocasión para dar a conocer su tema Soy Britney Spears, cuya letra basada en la vida de la 'princesa del pop' ha calado entre los internautas.

Otros aspirantes, no obstante, han preferido no arriesgar y escoger canciones más conocidas para el gran público. El abanico abarca desde clásicos como Amiga mía o Chiquilla a hits del pop internacional de ayer y de hoy, como Love of my life de Queen o Instruction de Jax Jones, al más puro estilo Aitana Ocaña en la gala 12 de OT 2017, o no...

Y todavía pide perdón por ahogarse y no por el cuadro que acaba de hacer :____ #OTBarcelona #OTCasting2020 pic.twitter.com/EeBLnLQv0e — 🎪🌸Marta de apellido intensa♠🌴 (@lively_marta) October 7, 2019

Cuando te preguntan la lección y esperas que no se note que no has estudiado #OTCasting2020 #OTLasPalmas pic.twitter.com/nnY184NBkk — 🎪🌸Marta de apellido intensa♠🌴 (@lively_marta) October 11, 2019

Pero, sin duda, quien se ha convertido en la auténtica estrella del casting de OT 2020 es Judit Soriano, una joven que se apuntó para no dejar sola a su amiga en la cola y a última hora decidía presentarse, cantando nada más y nada menos que una canción de Omar Montes (31). Aunque la joven no logró hacerse con la ansiada pegatina, de inmediato se convirtió en tendencia en las redes y muchos ya la califican como la ganadora moral del concurso por su divertido 'troleo'.

Ver esta publicación en Instagram Yo la tengo... Una publicación compartida de Judit Soriano Concha (@judiitsoriano) el 10 Oct, 2019 a las 6:31 PDT

El vídeo de su actuación se ha colado entre las 10 tendencias de YouTube y acumula 30.000 visitas en Instagram, una repercusión que Judit jamás habría esperado. Ella misma explicaba después, a través de un story en el perfil de su amiga, cómo se fraguó su participación en el casting.

esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo pic.twitter.com/PeQAbTduwq — no (@soynormalvale) October 8, 2019

Tras las fases de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, el casting de OT 2020 pasará también por Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostela y, finalmente, Madrid, donde el próximo 6 de noviembre se cerrará el proceso de selección de los 16 nuevos talentos que tratarán de repetir el éxito de Amaia Romero (20) y Famous Oberogo (20).

