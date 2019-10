El momento más agridulce de Toñi Moreno: los problemas a los que hace frente en pleno embarazo

Toñi Moreno (46 años) no está atravesando por su mejor momento ni a nivel sentimental ni tampoco profesional, pese a que su embarazo de seis meses "va viento en popa", como se ha deslizado a JALEOS, y no para de enlazar un proyecto con otro en distintas cadenas de televisión. No obstante, no todo son buenas nuevas en la actual vida de la andaluza. A este periódico se apunta a tres importantes factores por los que Moreno no termina de alcanzar la plenitud que debería.

De hecho, se es categórico en este extremo: "Están siendo unas semanas durísimas, si no las peores". Por un lado, su ruptura sentimental con la cantante Rosana (55), si bien ninguna de las partes la ha confirmado o desmentido, la habría cogido "más sensible que nunca y con las hormonas muy revolucionadas". Si sumamos este hecho a que el espacio que capitanea en Cuatro, Mujeres y Hombres y Viceversa, va cuesta abajo y sin frenos a nivel de audiencia, lo que es innegable es que todo se ha truncado en las últimas semanas: "Ella sabe que el programa va a la deriva y ese nerviosismo se respira en el ambiente". Eso sí, el contrapunto está en Canal Sur y Telemadrid, "donde las audiencias la están respetando".

Todos estos escollos, se informa, han terminado por ponerla en una situación emocional un tanto al límite: "Cuando hace unos días se derrumbó en directo en el programa de Cuatro tras creerse una noticia falsa sobre la muerte de María Teresa Campos (78) fue la puntilla, fruto de todos los problemas a los que tiene que hacer frente en esta etapa de su vida que se está tornando agridulce". Así las cosas, y a pocas semanas de que Toñi se tome la baja por maternidad como se desliza a este periódico, lo que todavía se desconoce es qué solución se tomará con la presentación de los tres programas que en la actualidad lleva en curso. Ahí, Un año de tu vida -Canal Sur-, Aquellos maravillosos años -Telemadrid- y Mujeres y Hombres y Viceversa- Cuatro-. Según se apunta a este medio, las direcciones de estos espacios deberán tomar decisiones en breve.

Y es que, pese a que la intención de Toñi "es seguir hasta que el cuerpo aguante", no todos los embarazos evolucionan igual y ya se estudian "planes be y ce". En el caso de MYHYV, este medio no ha podido confirmar que se ponga al frente del mismo como sustituta Sandra Barneda (44), como se publicó hace unos días: "Todavía no se sabe nada y nada está cerrado. Se está tentando y con respecto a Un año de tu vida y Aquellos maravillosos años se están estudiando opciones".

La ruptura con Rosana, su último bache

La relación entre Toñi y Rosana era lo que se conoce como 'un secreto a voces', pues ninguna de las dos confirmó abiertamente en este año y medio de vínculo afectivo. No obstante, según ha publicado Lecturas esta semana, la relación se ha roto. En concreto, se ha apuntado a un claro enfriamiento que ha provocado que la pareja haya dejado de verse, pese a que llevaban meses viviendo bajo el mismo techo y se habían convertido en inseparables.

Según desliza la publicación, Toñi esperaba que Rosana diera un paso más en su relación y la cantante no ha respondido a sus expectativas. En otras palabras, la andaluza, siempre respondiendo a la versión de la revista, esperaba que Rosana se comprometiera más en la historia que vivían a pocos meses de la llegada de la pequeña Lola.

Toñi y Rosana se conocieron a finales de enero de 2018 durante una emotiva entrevista que la presentadora hizo a la cantante en Viva la Vida, cuando todavía era presentadora del programa. Desde entonces comenzó una amistad que cada vez parece ir a más. Tanto que la presentadora hasta pidió a la canaria que compusiera la sintonía del programa, y así fue. Hoy, nada queda de entonces, ni programa, ni canción... ni relación.

Las audiencias de 'MYHYV', en caída libre

Pese a la leve mejoría inicial que experimentó el programa con el aterrice de Toñi, las cifras de los 'viceversos' no remontan tras casi un año con ella al frente. Ni siquiera les ha valido rescatar a viejas glorias del programa como Efrén Reyero, cuya final ostenta el récord de la historia del programa con 3,2 millones de personas -por aquel entonces se emitía en las tardes de Telecinco-.

El último intento desesperado del programa de citas por sobrevivir en la parrilla de Cuatro ha sido subirse al carro del éxito de Gran Hermano VIP. Como ya hiciera con Supervivientes 2019, el espacio ha restado protagonismo a las tramas internas de tronistas y pretendientes para comentar -con entregas emitidas en directo- la última hora sobre el reality show que está arrasando una edición más.

Aun y todo, este intento no ha ayudado todo lo que se esperaba. Si bien el pasado viernes 4 de octubre, 275.000 personas eran testigos en directo de la reacción de Sofía Suescun al ver, en primicia, la imágenes de Kiko Jiménez (27) y Estela Grande (23) juntos en la cama, el drama de la de Pamplona no logró superar la cifra de audiencia del 27 de septiembre, cuando la final del tronista Miguel mantuvo expectantes a 300.000 espectadores, cosechando su segundo mejor dato del mes. A las discretas cifras hay que sumar otra preocupación: la estrategia de apostar por GH VIP está suscitando críticas entre los fieles del programa. Sin duda, no corren buenos tiempos para Toñi en la cadena hermana de Telecinco.

