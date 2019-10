Ana Obregón emociona a Toñi Moreno al hablar sobre el cáncer de Álex Lequio

Toñi Moreno (46 años) ha presentado este lunes una nueva entrega de Un año de tu vida en Canal Sur. Para este segundo programa, la de Sanlúcar ha contado con una invitada especial: Ana Obregón (64), con quien ha repasado su larga trayectoria televisiva, con grandes éxitos como ¿Qué apostamos?.

Los años 90 fueron especialmente prolíficos en lo laboral para la actriz y presentadora, que ha narrado las maratonianas jornadas de 14 horas que se escondían tras esos populares programas. Toñi Moreno se preguntaba cómo podía compaginar entonces su vida familiar y profesional: "He trabajado así toda mi vida y toda la infancia de Álex. A lo mejor no he podido atender al novio o la pareja, pero mi hijo nunca ha estado mal atendido", afirmaba Ana, que siempre habla con orgullo de su hijo, Álex Lequio (26).

Fue precisamente el repaso de su papel como madre el momento más emocionante de su entrevista. Y es que el hijo de la protagonista de Ana y los siete vuelve a luchar contra el cáncer tras sufrir una recaída: "Es un luchador, un campeón", afirmaba su madre, añadiendo que a lo largo de esta larga enfermedad "no ha dejado de trabajar ni un solo día. Nunca me ha pedido un favor".

Ana Obregón contó con la compañía de Mayra Gómez Kemp. Canal Sur

Toñi Moreno ha felicitado a Ana por su excelente papel como madre soltera y ha confesado que mantiene el contacto con Álex Lequio a través de Instagram: "Lo has hecho muy bien porque es un chico muy honesto y muy trabajador", expresaba la presentadora.

Como ya es costumbre tanto en Ana Obregón como en su hijo, ninguno de los dos ha perdido la sonrisa en este largo proceso: "Mi hijo me llama la mamá biónica porque siempre estoy sonriendo. Hay que poner la mejor cara porque mi hijo se lo merece", expresaba la entrevistada ante una emocionada Toñi Moreno.

Toñi Moreno no pudo evitar emocionarse durante la entrevista. Canal Sur

La andaluza no podía contener las lágrimas tras ver un vídeo repasando la larga trayectoria de Ana Obregón: "Yo se supone que tengo que llevar este programa", bromeó. Pero 'Anita la fantástica' mantuvo la compostura y demostró una vez más que siempre se crece ante la adversidad: "La vida te pone muchas piedras en el camino. Esas piedras y esos malos momentos te enriquecen como persona".

Finalmente, se dirigió a otra de las entrevistadas de la noche, Mayra Gómez Kemp (71), quien también ha luchado contra el cáncer: "Me encanta ver que ha superado esta enfermedad", expresó. "Nosotros lo vamos a superar también. Y ya está", sentenció con su eterna sonrisa.

[Más información: Álex Lequio comienza un nuevo tratamiento en su lucha contra el cáncer]