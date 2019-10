Toñi Moreno y la cantante Rosana rompen su relación: los motivos de su distanciamiento

Hacía mucho tiempo que Toñi Moreno (46 años) y la cantante Rosana (55) mantenían una relación muy especial y estrecha. Un vínculo afectivo que parecía inquebrantable después de que se conocieran hace año y medio. No obstante, su relación ha terminado. En concreto, se apunta a un claro enfriamiento que ha provocado que la pareja haya dejado de verse, pese a que llevaban meses viviendo bajo el mismo techo y se habían convertido en inseparables.

Así lo apunta la revista Lecturas, que sitúa esta delicada situación como un momento agridulce para Toñi en medio del buen momento personal que atraviesa con su embarazo. Según desliza la publicación, Toñi esperaba que Rosana diera un paso más en su relación y la cantante no ha respondido a sus expectativas. En otras palabras, la andaluza, siempre respondiendo a la versión de la revista, esperaba que Rosana se comprometiera más en la historia que vivían a pocos meses de la llegada de la pequeña Lola.

Toñi Moreno y la cantante Rosana en imagen de archivo. Gtres

Así, la presentadora estrella de Canal Sur y Telemadrid lo estaría pasando francamente mal, pese a que no lo muestre de cara a la galería. Bien es cierto que Toñi siempre ha querido afrontar su maternidad en solitario, pero nunca ha ocultado su deseo de hacerlo arropada por los suyos y, en el último tramo de su vida, con Rosana al lado. Si analizamos cómo se mostraban ambas hace unos meses en el programa Un año de tu vida, en Canal Sur, parece impensable que su situación actual atraviese por ese crítico momento.

Entre ellas surgía una conexión especial que traspasaba la pantalla y se recuerda como una de las entrevistas más sinceras. En palabras de Rosana: "Cuanto más te conozco, más siento que la magia existe porque he hecho una canción sin conocerte que tiene que ver tanto contigo...". En el espacio de Canal Sur se mostraron a calzón quitado. "Eres imprescindible para mi vida", se declaraba Toñi, a la que Rosana replicaba lo que sigue: "Sabes que eres correspondida y te voy a dar una mala noticia; no me echas ni con agua caliente".

En la actualidad, parece que esas declaraciones son otras y, de entrada, ambas hacen vidas por separado. De momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto de la información que desliza la revista. Lo que es un hecho es que, en el caso de Toñi, la última publicación que Instagram que compartió con Rosana data del pasado 13 de mayo. Toñi y Rosana se conocieron a finales de enero de 2018 durante una emotiva entrevista que la presentadora hizo a la cantante en Viva la Vida, cuando todavía era presentadora del programa. Desde entonces comenzó una amistad que cada vez parece ir a más. Tanto que la presentadora hasta pidió a la canaria que compusiera la sintonía del programa, y así fue. Hoy, nada queda de entonces, ni programa, ni canción... ni relación.

