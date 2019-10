Las medidas desesperadas de Cepeda y Ana Guerra por salvar su fracasada gira

Luis Cepeda (30 años) y Ana Guerra (25) no están cosechando el éxito esperado con la gira conjunta que comenzaron el pasado 28 de septiembre en Valencia. Un tour por 16 ciudades españolas, cuyas ubicaciones y condiciones se han visto alteradas en algunos casos. Dado que no se están obteniendo buenos resultados con la venta de entradas, los organizadores han decidido emplear algunas medidas, como descuentos, 2x1 y cambios de fecha y ubicación.

El próximo concierto que ambos ofrecerán tendrá lugar el día 18 de octubre en Granada, más concretamente en el Auditorio García Lorca, que cuenta con una capacidad para 2.000 personas. Por el momento, los exconcursantes de Operación Triunfo 2017 tan solo han conseguido vender 450 entradas, algo menos del 25% de las localidades. Teniendo en cuenta que quedan diez días para el espectáculo, este dato resulta un tanto preocupante.

Localidades disponibles para el concierto de Ana Guerra y Cepeda en Granada.

Una de las primeras decisiones que se han tomado ante esta situación ha sido la de aplicar, para los clientes de la banca móvil ImaginBank, una rebaja del 40% en todas las entradas, además de una promoción 2x1, con la que regalan una por la compra de otra.

Otro de los datos que demuestra el fracaso de la gira es el hecho de que el concierto de Ana y Cepeda en Tenerife, tierra natal de la intérprete, tuviera que ser aplazado por la escasa venta de localidades. Los patrocinadores de la gira anunciaron a través de un comunicado oficial que el espectáculo, programado para el 11 de octubre, pasa a celebrarse el próximo 11 de enero de 2020. Todo ello sin dar explicaciones a todos aquellos que ya habían comprado sus entradas.

Algunos de los cambios en la gira 'ImaginBank' en un combo JALEOS.

Esta acción por parte de los organizadores ha generado la desconfianza de algunos usuarios de las redes sociales, que han manifestado su descontento hacia los encargados de gestionar la venta de entradas, ya que, además de no haber alegado el motivo de este cambio y de no haber avisado personalmente, no han devuelto, según cuentan algunos afectados, el dinero de las entradas.

@imaginBank Buenas, han cambiado la fecha del concierto de ana guerra y cepeda en Tenerife (y sin avisar) me es imposible ir a la nueva fecha. ¿Qué pasa con el dinero de las entradas? — ᴮᴵᴸᴸᴵᴱ (@strxtfordboy_) October 2, 2019

Sea como fuere, el caso es que todas las expectativas puestas en esta gira conjunta, no han dado los frutos esperados. Las opiniones están muy divididas, y es que por un lado son muchos los que aseguran que sí irían a un concierto del gallego, pero en solitario, no acompañado por Ana Guerra. Otro de los motivos que alegan es que los estilos de ambos son muy diferentes, por lo que no ven mucho sentido a este tándem musical.

Si bien es cierto que Cepeda atraviesa un gran momento profesional con su gira en solitario, no se puede decir lo mismo de Ana Guerra, que pese a haber demostrado tener grandes tablas en el escenario no consigue captar un gran público fiel.

Ana Guerra y Cepeda en una imagen reciente. Gtres

[Más información: Las conexiones de Ana Guerra con el campeón de España de dardos y Juan Luis Guerra]