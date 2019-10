Quién es Blas Cantó, la gran apuesta de España para ganar Eurovisión 2020

El cantante Blas Cantó (27 años) se ha convertido en uno de los hombres de la semana, del mes y del año, no solo del corriente sino también del que viene. Televisión Española, a través de una elección interna, lo ha seleccionado como el próximo representante de España en la gran final del Festival de Eurovisión 2020. Lara Siscar (42) y Lluis Guilera (42) avanzaron en el Telediario Fin de Semana que el artista murciano será la gran apuesta de España para ganar en Rotterdam.

Pero, ¿quién es en realidad Blas Cantó? ¿Qué hay detrás de la imagen impecable del intérprete de Él no soy yo? JALEOS ha hablado con personas de su entorno personal y profesional para conocer de primera mano cómo es el artista cuando los focos se apagan.

Blas Cantó en los Premios Forqué el pasado mes de enero. Gtres

"Blas está muy ilusionado con esto de Eurovisión", comienza desvelado un amigo de Cantó, que prefiere mantener su anonimato. "Él es un tío muy trabajador, es muy amigo de sus amigos, buena persona, cariñoso, humilde y tiene un punto de timidez con el que siempre lucha cuando sale al escenario. Ahí se le pasa todo y se crece. Todos lo hemos visto actuar", señala a este periódico alguien que conoce al Blas de verdad.

Un rasgo de su personalidad en el que este amigo ha querido hacer hincapié es que "Blas es una persona muy familiar. Valora mucho el núcleo de la familia sobre todo también porque lo han apoyado siempre en todos sus pasos artísticos, confiando en él, guiándolo, dándole buenos consejos...".

Apasionado de la música desde pequeño y el sueño de Eurovisión

Blas Cantó es un joven murciano nacido en Ricote pero criado en Molina de Segura. Su pasión por la música y la actuación le viene desde muy pequeño, tal y como han desvelado las citadas fuentes a este diario. Tanto es así que a la temprana edad de 8 años ganó el concurso Premios Veo Veo en la región de Murcia.

Blas Cantó interpretando 'Si tú no estás aquí' en Veo, Veo Murcia.

Su figura no es desconocida para el ingente grupo que forman los Eurofans. En el año 2004, intentó representar a España en el Festival de Eurovisión Junior, aunque finalmente fue María Isabel (24) quien asistió trayéndose consigo la victoria tras entonar su célebre Antes muerta que sencilla. En el año 2011, el destino puso ante él una nueva oportunidad para participar en el festival de música más importante de Europa. Esta vez, junto a la boy band Auryn, grupo musical del que formó parte hasta julio del año 2016, cuando decidió emprender su carrera en solitario.

La decisión de Blas Cantó, según su entorno, "fue un riesgo pero ahora lo vemos como un acierto". Tras varias canciones publicadas, algunos conciertos y muchas entrevistas promocionales, se le presentó la ocasión de trabajar en un ambicioso proyecto que mezclaba música y entretenimiento: Tu cara me suena. La quinta edición del programa de Antena 3 confirmó que sobre las tablas es un músico completo y versátil. El éxito está en su sino y tras actuaciones más que memorables, imitando a Justin Timberlake (38), Ricky Martin (47) o Diana Navarro (41), Cantó ganó, convirtiéndose en el primer concursante masculino en hacerse con la victoria en la historia del programa.

Blas Cantó imita a Diana Navarro en 'Tu cara me suena'

Blas Cantó en la intimidad

En lo que respecta a su vida personal, su entorno cierra filas y respeta el hecho de que él nunca haya querido hablar de su faceta más personal, incluyendo a sus parejas. En junio de 2017, el joven asistió al programa Sálvame a promocionar su canción In your bed y lanzó, sin haberlo preparado, un mensaje de normalización que aún hoy se recuerda como histórico. Lydia Lozano (58) le preguntó lo siguiente, "esta canción es de una ex..." y él apuntó: "un ex". Automáticamente, la periodista insiste: "¿esa ex existe?" y Blas sentenció: "De momento nadie se ha metido en la cama de ningún ex mío ni de ninguna ex mía".

Kiko Hernández, Blas Cantó y Lydia Lozano.

Las redes sociales y algunos medios de comunicación recogieron la supuesta salida del armario de Cantó, algo que él aclararía poco después. El músico concedía una entrevista a la revista Shangay y ahí desveló lo siguiente: "De pequeño me decían que por cantar era maricón, aunque tampoco lo sufrí mucho. O cosas como 'Si formas parte de una boy band, eres gay'. He crecido en un ambiente muy guay, me crié solo con mi madre, y me transmitió unos valores muy buenos. Me decía: 'Cuando te eches novia o novio…'. Y por eso nunca le pongo etiquetas a la gente. Ni digo si me gustan las chicas o los chicos, porque no me parece importante hablar de eso. He estado con chicas y podría estar con chicos".

