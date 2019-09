Las conexiones de Ana Guerra con el campeón de España de dardos y Juan Luis Guerra

A poco más de una semana de dar comienzo a su gira conjunta, Ana Guerra (25 años) y Luis Cepeda (30) visitaron este martes El Hormiguero para hablar de su momento profesional y de varias situaciones curiosas que han vivido en su carrera.

La tinerfeña ya había estado con anterioridad en el talk show de Antena 3, aunque para el orensano sí que era su debut con Pablo Motos (54), lo que le llevó a desear “que no fuera su última visita”. A la romper el hielo, el presentador de El Hormiguero se mostró un poco desorientado, ya que preguntó a los invitados por el nombre la gira, Imaginebank: “La traducción es imagina un banco, la razón es que tenemos un patrocinador”, explicó Ana Guerra.

Tratando de salir del paso, Motos puso sobre la mesa un asunto más relevante: si podría chocar entre los seguidores de ambos artistas el hecho de que coincidan sobre el mismo escenario dos estilos tan diferentes. En este sentido, Cepeda se queda con lo positivo: “Está muy bien porque puedes ver cosas diferentes y eso no se suele ver. Alguna baladita que tenga Ana por ahí sí que me cantaré”, adelantó.

Uno de los temas que seguro no faltarán en el repertorio será Sayonara, de Ana Guerra, un tema que deparó una anécdota sorprendente a la cantante canaria: “Durante la grabación del videoclip iba en un coche, detrás, en otro coche, iban unos chicos pilotando el dron con el que se grababan los planos aéreos. Como me gusta conducir, me vine arriba. Ya sé que no se debe correr pero me marché. Los chicos que iban detrás se perdieron con el dron y acabé en un monte de Medellín con unas vacas. Fue muy angustioso, tardaron como diez minutos en encontrarme. Cuando lo hicieron me pidieron que no corriera y me pusieron un coche delante para que no fuera deprisa”.

Tras el paso habitual por publicidad y de haber saludado a las madres, Ana Guerra relató otra historia un tanto rocambolesca. Durante una visita anterior a El Hormiguero aseguró ser muy fan de Juan Luis Guerra (62), lo que dio pie a una colaboración en directo: “Fue tan surrealista que se puso en contacto conmigo su manager para cantar con él, todo esto gracias a Alejandro Sanz. Juan Luis es fan del programa y vio mi petición. Acabamos conociéndonos y al entrar al camerino me dijo: “Sobrina, qué ganas tenía de conocerte”.

Por su parte, Cepeda reconoció que su paso por OT fue clave, ya que se tomó el casting como la última oportunidad para dedicarse en cuerpo y alma a la música. “Cantar iba a seguir haciéndolo a mi rollo, pero si tenía claro que era mi última oportunidad en serio. Tengo mis estudios y me dedicaría a otras cosas, que ya tengo una edad”.

El broche a la entrevista llegó, como no podía ser de otra manera, con otra anécdota de Ana Guerra, esta vez alejada del mundo musical “Iba con mis amigos por la feria de Valencia. Se me antojó explotar tres globos para sacar un peluche. Como mucho, explotábamos dos e iban cerrando todos los puestos. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, vino un niño y me dijo que si quería que su padre me lo consiguiera. Resulta que era el campeón de España de dardos y me sacó a la cabra, que bauticé como Falle, por fallera”.