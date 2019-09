Alfred García de 'OT': "No sé lo que es estar enamorado"

Alfred García (22 años) fue uno de los que no faltó a la cena de nominados de Los40 Music Awards. El intérprete catalán consiguió una nominación en la categoría que vota el público de Artista Del 40 al 1. Una modalidad en la que compite con Aitana (20), Bombai, Ana Guerra (25) y el grupo Morat.

Alfred García lanza una pulla a su ex, Amaia Romero JALEOS

Feliz con su éxito profesional, Alfred ha sorprendido afirmando que no sabe lo que es estar enamorado, una afirmación que probablemente no sentará muy bien a su ex, Amaia Romero (20).

Alfred, ¿qué significan para usted estos premios?

Un homenaje a aquellas canciones que han ido sonando y a aquellos artistas que nos hemos abierto camino.

¿Está viviendo sueño?

Sí, estoy viviendo un sueño profesional que me lo he trabajado por partes. Estamos en el despertar ahora mismo y creo que voy por el buen camino.

¿Se imaginaba aquí?

No es algo fácil de conseguir y creo que entre crear y creer hay diferencia y hay que tener mucha fe y mucha pasión para conseguirlo.

Alfred ha conseguido hacerse un hueco en la música después de 'OT'. TVE

¿Es pasional?

Sí, soy una persona intensa, mi vida es intensa, sí.

¿Y en el amor?

En el amor soy bastante pasional, bastante entregado y no lo sé. Eso tendría que decirlo la otra persona.

¿Ganas de enamorarse?

No lo sé. No sé lo que es estar enamorado. Cada amor es diferente. No hay forma de definir ese sentimiento, pero creo que no lo sé. Vivo eternamente enamorado. Siempre estoy en ese estado de enamoramiento porque estoy viviendo una etapa muy feliz con la música.

¿Qué le inspira más al componer, el amor o el desamor?

Más el desamor, pero estoy componiendo canciones felices.

Alfred actuó en el Concierto por la Paz celebrado en junio en Madrid. GTRES

Centrado en la música

Lo cierto es que, tras su ruptura con Amaia, Alfred se ha refugiado en la música y permanece centrado en su carrera profesional. El joven ha recorrido numerosos festivales durante el verano en una gira que ha traspasado fronteras, llevándole hasta Buenos Aires en dos días consecutivos. Además, recientemente ha anunciado el lanzamiento de su primer libro, Otra luz, en el que recopila poemas, canciones y fotografías suyas.

En lo personal, su vida sentimental ha estado rodeada de rumores que le han vinculado con la modelo Amia Izar, amiga de Amaia Romero, o con Mimi Doblas (27), vocalista de Lola Índigo y compañera de Alfred en Operación Triunfo 2017. Sin embargo, el cantante siempre ha defendido que su relación con ambas se limita a una estrecha amistad.

