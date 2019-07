Alfred García se sincera, por fin, sobre su relación con Lola Índigo

Alfred García (22 años) es uno de los concursantes de la penúltima edición de Operación Triunfo que más ha prosperado desde que salió de la academia. En lo profesional, se encuentra inmerso en su gira de festivales por España y a punto de dar el salto a Argentina, donde llevará su música hasta Buenos Aires.

En el ámbito personal, prefiere no hablar de su compañera y expareja Amaia Romero (20), pero sí lo ha hecho sobre otra de las grandes artistas de su misma edición: Lola Índigo (27), por la que asegura siente un gran cariño y amor, pero en el ámbito de la amistad. De hecho, cuando hace unas semanas las redes sociales hablaban sobre una posible relación entre ellos, lo primero que hizo el catalán fue "reírse y no tomárselo en serio".

Mimi Doblas y Alfred García en una imagen de redes sociales.

Por si para muchos aún no queda claro que solo les une una gran amistad, Alfred ha sido pillado en la tarde de este miércoles junto a la modeo Amaia Izar, Miss Mundo España, asistiendo al concierto de la cantante Rosalía (25). Muchos son los que hablan ya de una posible relación entre ellos.

¿Cómo está yendo la gira?

Estoy muy contento de cómo ha ido todo. Estoy con los festivales, que tenemos 14, y ya he tocado en la mitad de ellos.

Además, va a dar en salto en la música fuera de España, ¿no?

Me voy a Argentina el día 31, y faltan 20 entradas para terminar de llenar la sala, que está situada en uno de los barrios más míticos de Buenos Aires. Es la primera vez que voy fuera con mi música y tengo preparadas muchas sorpresas.

Y con este ritmo de trabajo frenético, ¿da tiempo a tomarse un descanso para irse de vacaciones?

Sí. Tengo confeccionado un viaje un poco largo, pero que voy a hacer. No voy a decir a dónde, pero va a ser lejos... muy lejos. Tengo que desconectar de todo esto, y qué mejor forma que hacerlo con una ruta que yo mismo he diseñado.

Es necesario alejarse de todo de vez en cuando.

Sí. Yo soy de desconectar cuando me voy de viaje. Solo existo yo y la música, que es lo que más me inspira siempre.

En septiembre vuelve a Madrid con Lola Índigo.

Sí. Mimi es una persona que adoro, pero que adoro como amiga, claro.

¿Cómo reaccionó al verlo en las redes sociales?

Pues me reí. Se lo mandé a ella y me partí de risa.

Y todo por un tatuaje.

Ella me mandó un tatuaje suyo, se hizo como un marciano por De la tierra hasta marte -su canción-, y yo lo compartí y la gente ya se pensó lo que no era. No entro a esas cosas, si es que me lo mandó mi equipo de comunicación. Yo no entro en las redes porque no tengo ni descargada la aplicación -risas-.

