Alfred García hace su confesión más dura: "Sufrí depresión y ansiedad"

El compositor y cantante Alfred García (22 años) ha sido el último invitado del programa La Sexta Noche de La Sexta presentado por Iñaki López (45). En un íntimo cara a cara, el catalán ha concedido una sincera entrevista en la que ha hablado sobre sus superados problemas de ansiedad y depresión, su paso por Operación Triunfo y su participación en el Festival de Eurovisión.

Alfred, hablando sobre su paso por 'Operación Triunfo'.

Tras visionar unas imágenes de su actuación junto a Amaia Romero (20) en la gran final de Eurovisión 2018, Alfred ha respondido lo siguiente: "Se me ponen los pelos de punta. Hace tiempo que no veo esas imágenes y es emocionante porque piensas en toda la gente que te está viendo por televisión y en lo que significa esa canción, la letra de esa canción, tener a otra persona delante con la que has vivido tantas cosas... fue súper bonito". Unas declaraciones que chocan frontalmente con las que concedió hace escasos días quien fuera su compañera de escenario y también de vida, Amaia. "Tu canción era algo que no me gustaba y no me sentía cómoda con eso porque no me representaba lo que estaba haciendo", manifestó la de Pamplona.

El autor de Wonder también ha hablado sobre su participación en el talent-show donde se dio a conocer: Operación Triunfo 2017. Sobre sus días en la academia dice que se lo pasó "muy bien". Y añade, "aprendí muchísimo sobre la producción audiovisual y sobre cómo hacer una gran promoción. Yo quiero ser un artista que llegue a mucho público y Eurovisión fue un máster para saber cómo funciona una gran producción audiovisual".

Alfred García e Iñaki López en 'La Sexta Noche'.

Más allá de sus experiencias profesionales, Alfred García también abordó un tema importante como la depresión y la ansiedad que sufrió debido a la muerte de un ser querido. "Tuve la pérdida de un ser querido muy joven y de ahí entre en una depresión. Un año más tarde me planteé ir a OT por la música como segunda opción. La primera opción era para superarme a mí mismo y que una enfermedad no me frenase para seguir haciendo lo que más me gustaba", admitió.

Y concluyó con lo siguiente: "Entré en Operación Triunfo para conseguir mi sueño que era la música y llegar a un gran publico. Lo hice, entré en OT y aparte, lo que yo quería entrando en OT, era visibilizar eso que me está pasando a mí. Cuando me estaba pasando lo de la ansiedad y la depresión no sabía lo que era. Estuve meses preguntándome qué me pasaba... Al final, creo que lo mejor que me pasó en OT fue tener la oportunidad de llegar a tantas personales y ayudarles a que los problemas fueran menos agresivo y supieran más de esas dos enfermedades que tienen cura. Quiero hacer hincapié que yendo a un buen profesional y con fuerza de voluntad se puede salir de ahí".

[Más información: Alfred García habla de su reencuentro con Amaia: "Somos colegas y nos queremos mucho"]