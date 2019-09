Rocío Flores responde con un vídeo a los comentarios sobre su participación en 'GH VIP'

Rocío Flores (22 años) se ha convertido en la colaboradora revelación de este 2019. Su 'fichaje' como defensora de su padre, Antonio David (43), ha dejado sin habla a los espectadores y expertos en realities no solo por su presencia en sí sino por las tablas y la madurez con la que se ha mostrado en la primera gala de GH VIP 7.

La hija de Rocío Carrasco (42) nunca había hablado ante las cámaras de un plató de televisión. La primera y única vez que pisó Telecinco fue el 29 de junio de 2017 para recibir a su tía Gloria Camila (24) tras su aventura en el programa Supervivientes.

Sin embargo, en aquella ocasión no pronunció más que dos monosílabos para confirmar que estaba muy orgullosa de la hija de Ortega Cano (65) y su paso por Honduras. Sus pocas ganas de hablar atestiguaban su entonces falta de deseo por perder el anonimato y convertirse en un personaje más público, pero este mes de septiembre lo impensable se hacía realidad.

En junio de 2017 fue la primera vez que Rocío pisó un plató para recibir a su tía Gloria Camila.

El pasado miércoles 11 arrancaba la nueva edición de GH VIP. En los primeros segundos de emisión el protagonista principal fue Antonio David Flores, el fichaje estrella de esta temporada. Pero no era la única sorpresa que revelaría el programa y es que desde plató su defensora no era otra que su hija. Los prejuicios de los tuiteros y parte de la audiencia auguraban que las intervenciones de Rocío no serían muy destacadas debido a que era la novata del grupo en esos sillones. Sin embargo, en cuando abrió la boca cerró las del resto.

La forma respetuosa en la que se dirigió a todos y el modo correcto y pausado en el que dio sus explicaciones y fraguó la defensa de su padre sorprendieron a todos. Las redes cayeron rendidas ante el aplomo y los buenos argumentos de la joven y los expertos en realities aplaudieron ampliamente su debut.

Rocío Flores contesta a los que han comentado su fichaje por 'GH VIP' JALEOS

Por eso, Rocío Flores no ha dudado en contestar a todos aquellos que la han apoyado estos días y han alabado sus intervenciones en la gala de Telecinco. Para dirigirse a sus fans y a la audiencia en general, la joven ha compartido varios vídeos en InstaStories en los que ha dado las gracias públicamente.

"Ya en casa, más relajada, canalizando un poco toda la tensión y todos los nervios que hemos pasado estos días, pero me paso por aquí solamente para agradeceros enormemente todo el apoyo que he tenido que, la verdad, no esperaba. Así que estoy súper agradecida con todos vosotros y deciros que es verdad que no tengo tablas en la televisión, no tengo ni idea, pero solamente sé que voy a ser yo misma y que voy a intentar hacer la defensa de mi padre lo mejor que pueda. Así que agradezco en el alma cada uno de los mensajes que me habéis enviado, que han sido muchísimos. Y con esto acabo: que os quiero muchísimo y que espero que me sigáis apoyando. Un beso".

[Más información: Rocío Flores deja sin palabras a Sofía Suescun desvelando su provocación hacia Gloria Camila]