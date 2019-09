La nueva vida de Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes: debuta como modelo en Nueva York

Ivonne Reyes (51 años) está feliz, y motivos no le faltan a la venezolana. Cada día la plenitud se asienta más en su vida. Si hace unos meses JALEOS se hacía eco del gran momento profesional que atraviesa la maniquí allende los mares, donde reconoció estar en conversaciones con una cadena de televisión y pilotando varios proyectos empresariales, ahora su hijo Alejandro Reyes la ha colmado de felicidad y orgullo. Una vez más. Tras tiempo formándose, el joven ha debutado como modelo en Nueva York ante la atenta y crítica mirada de su madre.

En concreto, ha sido uno de los maniquíes que han desfilado por la prestigiosa pasarela Fashion Designers of Latinoamerica, que ha festejado su décimo aniversario justo en la misma semana que la New York Fashion Week. Así, Álex, como se lo conoce en la intimidad, ha demostrado ser todo un profesional de la moda y ni un solo titubeo se le ha notado en su debut. El resultado no ha podido ser más positivo.

Ver esta publicación en Instagram New York Fashion Week @goldenazo @goldencatchile #fdla #newyorkfashionweek #nyc Una publicación compartida de Alex Reyes (@aleexreyest) el 13 Sep, 2019 a las 10:32 PDT

Con un cuerpo esculpido en el gimnasio -lo cierto es que tanto madre como hijo practican bastante deporte de forma diaria y se someten a dietas saludables-, y una mirada imperturbable y fija al frente, el hijo de Reyes ha dado buena cuenta en sus redes sociales de su 'estreno' sobre la pasarela; ahí, las imágenes vestido de leopardo, al más puro estilo cowboy o muy elegante con un conjunto casual en tonos beiges. Como uno más entre los modelos y en el backstage. No solamente sus seguidores se han volcado en halagos hacia Álex, el orgullo de su madre también se ha asomado a la red y afloraba desde el público: "Felicidades, Alejandro".

Cabe recordar que en ese encuentro con la moda se reúne cada año la flor y nata de los diseñadores latinos y JALEOS ha podido conocer que "todas las partes han quedado muy contentas con el resultado" y que Álex "tiene porte y garbo" suficiente para dedicarse a los desfiles. En esa línea, se apostilla que "habrá un gran futuro para Alejandro".

Este proyecto al otro lado del charco "tiene muy ilusionado tanto a Álex como a su madre Ivonne", quienes cada vez "se ven más afincados en Miami". De hecho, ambos se sienten cada día más habitantes y menos advenedizos. Así lo ha demostrado en las últimas horas el joven Álex a través de su Instagram, donde ha anunciado su intención de salir a la calle para dar comida a los más desfavorecidos: "En Miami hay mucha gente que lo pasa mal".

Ivonne, cada vez más lejos de España

Fue el pasado mes de mayo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su hermano David, cuando Ivonne se asentaba en Miami. Y por un largo periodo. Allí ha hecho vida todo este tiempo, salvo por el alto que hizo en verano cuando acudió a la gala Starlite. Se fue para hacer acto de presencia en el estreno teatral de unas amigas y se quedó. Allí la esperaban grandes satisfacciones. Tanta suerte le trajo volver a contactar con el sector latino afincado en Florida, que contó la propia Reyes a JALEOS lo que sigue: "Estoy en conversaciones con una cadena de televisión y organizando dos temas empresariales".

De hecho, en sus redes sociales no para de mostrar su rutina, y en su agenda diaria no faltan horas de entrenamiento en el gimnasio, almuerzos y cenas con amigos, sesiones de maquillaje o paseos por la playa. Un día a día en el que compagina el ocio con las negociaciones que está llevando a cabo con diversos canales locales y nacionales de la televisión de Florida.

Ivonne en una imagen de sus redes sociales.

"Aquí seguimos trabajando...jornada intensa de reuniones...aquí estoy encerrada en un despacho", contaba a sus seguidores. Minutos después, su rostro antes concentrado se transformaba en una gran sonrisa con la que posaba al lado del logo de Telemundo, la cadena de televisión en idioma español número uno en EEUU: "Van a alucinar con las casualidades de la vida... me voy de momento de aquí, pero volveré", comentaba este jueves como si de toda una declaración de intenciones se tratara.

Ivonne se muestra radiante y con ganas de volver al medio que la hizo crecer en la década de los 90. Tal y como hace saber a este medio, está ilusionada con su posibilidad de regresar a la pequeña pantalla, y es que estas buenas noticias han llegado, además, en una fecha muy especial y triste a la vez para ella.

[Más información: El cambio de vida de Ivonne Reyes en el tercer aniversario de la muerte de su hermano]