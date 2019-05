El cambio de vida de Ivonne Reyes en el tercer aniversario de la muerte de su hermano

Ivonne Reyes (51 años) vive este 24 de mayo de 2019 a 4.403 kilómetros de Madrid. Hace exactamente tres años recibía la peor de las noticias: su hermano David moría tras sufrir un traumatismo craneoencefálico al precipitarse por uno de los puentes de la M-30 y ser arrollado por un vehículo. Su cuerpo fue velado al día siguiente en La Almudena, una lugar en el que la actriz no paró de llorar y de demostrar que su hermano era una de sus mayores debilidades. A pesar de los años, la también presentadora no lo olvida, lo tiene muy presente a diario, pero en este tercer aniversario de su muerte las buenas vibraciones que siempre recalcó que él le enviaba se han traducido en nuevos proyectos y un cambio de vida lleno de oportunidades laborales.

Hace una semana, Ivonne voló a Miami para acudir al estreno teatral de unas amigas y aprovechó su viaje para reencontrarse con antiguos compañeros de profesión y demás trabajadores del medio televisivo. Tanta suerte le ha traído volver a contactar con el sector latino afincado en Florida, que según cuenta la propia Reyes a JALEOS: "Estoy en conversaciones con una cadena de televisión y organizando dos temas empresariales".

De hecho, en sus redes sociales no para de mostrar su rutina, y en su agenda diaria no faltan horas de entrenamiento en el gimnasio, almuerzos y cenas con amigos, sesiones de maquillaje o paseos por la playa. Un día a día en el que compagina el ocio con las negociaciones que está llevando a cabo con diversos canales locales y nacionales de la televisión de Florida.

Ver esta publicación en Instagram Seguimos ... Una publicación compartida de Ivonne Reyes (@ivonnereyest) el 21 May, 2019 a las 4:12 PDT

"Aquí seguimos trabajando...jornada intensa de reuniones...aquí estoy encerrada en un despacho", contaba a sus seguidores. Minutos después, su rostro antes concentrado se transformaba en una gran sonrisa con la que posaba al lado del logo de Telemundo, la cadena de televisión en idioma español número uno en EEUU: "Van a alucinar con las casualidades de la vida... me voy de momento de aquí, pero volveré", comentaba este jueves como si de toda una declaración de intenciones se tratara.

Ivonne se muestra radiante y con ganas de volver al medio que la hizo crecer en la década de los 90. Tal y como hace saber a este medio, está ilusionada con su posibilidad de regresar a la pequeña pantalla, y es que estas buenas noticias han llegado, además, en una fecha muy especial y triste a la vez para ella.

Mientras la vida le sonríe en Miami, este viernes se cumple el tercer aniversario de la trágica muerte de su hermano. Un familiar al que estaba especialmente apegada, era su sombra y su protector. Por eso, aún 36 meses después de su adiós, la venezolana no puede evitar emocionarse al recordarle: "Le echo mucho de menos, la verdad. Es duro, he intentado ponerme ese traje por encima de decir: 'Todo está bien, lo asimilo, lo asumo'. Pero es mentira. Todavía espero una llamada, verlo o irnos a tomar...", no pudo ni siquiera terminar la frase cuando las lágrimas brotaron de sus ojos ante Emma García (45) en Viva la vida el pasado mes de marzo.

Cuando Ivonne conoció ese terrible día de 2016 la noticia de la muerte de su hermano se quedó devastada, hasta el punto de que cada 24 de cada mes en ese año le dedicaba un tierno mensaje en el que demostraba lo mucho que le extrañaba. Tanto es así que inundó su perfil de redes sociales con frases filosóficas y de automotivación para intentan salir adelante.

Recordarle en el primer aniversario de su muerte también fue muy duro para la actriz. En esa señalada fecha le escribió una larga carta a su hermano, de la que se sustraía: "¡Hola my Bro! Ya ha pasado un año. Todavía no sé que pasa por mi cabeza, te veo en vídeos, fotos, todos nuestros momentos, confidencias, risas, quejas, abrazos y risas, miro alrededor y no estás. Has dejado un gran vacío, te extrañamos. Solo quiero cerrar los ojos y volver a verte, cogerte de la mano y seguir con nuestros planes, esa vacaciones en familia que tanto planificamos... Decidiste partir, nuestras almas lloran, mi alma duele... Gracias my Bro, porque con tu viaje sin vuelta, nos has enseñado a dar importancia solo a aquello que lo merece. Te extraño, te amo, ¿sabes Davicito? Qué importante eras en nuestras vidas, gracias hermanito".

En su segundo aniversario tampoco pudo olvidarse de su hermano, pero en esta ocasión mostraba los pasos hacia adelante en su proceso de aceptación de la situación: "Te amo más que nunca, intentamos digerir y entender... ante todo, nos enseñaste a respetar el camino de cada uno, Bro, te extrañamos... eras, eres y serás el number 1... Davicito, la vida aquí sigue, cosas lindas han pasado y seguirán así, cuando sentimos pena, pues, es cerrar los ojos y recordar tu sonrisa, tu humor, tu esencia... y tu don de gente...vuele alto Bro".

Este viernes, Ivonne vuelve a recordarle, pero esta vez con la felicidad de todo lo bueno que le ha enviado su hermano en este tiempo.

[Más información: Las lágrimas de Ivonne Reyes al recordar a su hermano muerto: “Aún espero una llamada suya”]