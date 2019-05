Descubrimos el éxito empresarial de Lara Álvarez con su marca de ropa

Lara Álvarez (32 años) es conocida en toda España por su trabajo como presentadora, sobre todo del reality Supervivientes que dirige desde Honduras. Sin embargo, hay una faceta desconocida en la que también cosecha un gran éxito: su trabajo en el mundo de la moda.

La asturiana puso en marcha la firma Blue Palm hace años, una línea de ropa que fusiona dos estilos de vida, el surfero y el urbano, y cuyas prendas se venden a través de su propia página web.

Cuando esta marca se estrenó, recibió una gran acogida por parte de sus seguidores y ahora, un año después, está volviendo a cosechar un gran éxito. ¿La razón? La presentadora acaba de sacar a la venta su nueva colección Primavera/Verano para 2019 y ha conseguido agotar las existencias de varias de estas prendas en solo unos días.

Destacan dos camisetas de manga corta, con cuello en barco y con una serigrafía en la parte central donde aparece una ola y se puede leer: "Go with the flow. Let it be (Marcha con el flow. Déjalo estar)". Ambas con un precio de 25 euros lograron agotarse en menos de 48 horas.

Algo similar ha ocurrido con otros dos vestidos estilo camiseta, con tirantes, un corte asimétrico en la falda y una estampado donde pone "Palm Spirit (Espíritu de Palm)". Estas prendas, valoradas en 28 euros, también agotaron existencias en solo unos días.

Un éxito que ha llegado a abrumar a la propia presentadora, que no esperaba esta acogida por parte de sus seguidores, y es que ha asegurado: "Sois increíbles. Gracias".

La empresa tras la tienda

La empresa que se encuentra tras esta tienda es Senso Consulting S.L., una sociedad que ya tenía la presentadora y que ha utilizado como base para formar la marca de moda.

Lara Álvarez fundó la compañía en 2006 junto a sus padres, Raúl Álvarez y María Gracía González, para la realización de actividades turísticas. Pero fue a comienzos de 2017 cuando la presentadora decidió que el mundo de la televisión no era suficiente y con la idea ya en mente de crear su propia línea de ropa amplió el objeto social de esta empresa para que incluyera el "comercio al por mayor y menor de prendas de vestir y deportivas, complementos y accesorios".

Ese año, conforme se iba afianzando la firma Blue Palm, las cifras de la empresa también iban creciendo. Paso a paso pero sin descanso. ¿La mejor prueba de ello? El resultado de balance que presentó Senso Consulting S.L. a final del ejercicio, en la que queda reflejado cómo le ha ido ese año en el aspecto económico.

En 2017 la empresa obtuvo unos ingresos superiores a los 200.000 euros, una cifra que casi triplicaba lo obtenido el año anterior. Como consecuencia, el resultado del ejercicio también creció considerablemente hasta lograr unos 50.000 euros, más del triple que un año antes.

Todo ello demuestra las buenas habilidades de Lara Álvarez en el mundo de los negocios. Sin embargo, todo apunta a que con el éxito que está cosechando la presentadora con sus colecciones estas cifras terminen creciendo muchas más y, quien sabe, puede que en pocos años ya sean incluso cantidades milonarias.

