Qué fue de Mon Santiso, el primer 'chico Ana Rosa' que lo dejó todo por el agobio de la fama

Corría el año 1997 y la cadena de televisión Antena 3 tenía entre sus manos el plan perfecto para combatir lo que en Telecinco habían bautizado como Qué me dices. Este ácido programa de televisión, presentado por Belinda Washigton (56 años) y José Antonio Botella 'Chapis' (59) y génesis de Aquí hay tomate, se convirtió pronto en líder de audiencia y su competencia directa necesitaba preparar un buen contraataque.

Así fue como surgió Extra Rosa, un sofisticado magacín de tarde donde trataban de manera elegante un corazón sin sensacionalismo y donde todo era tan blanco como una nube. Las presentadoras, Ana Rosa Quintana (63) y la cronista Rosa Villacastín (72). Dos rosas, extra rosa. El éxito fue tal que el programa vespertino terminó ampliado en su franja horaria y Ana Rosa, ya en soledad ante sus espectadores, necesitaba una mano derecha para el boom que causó la nueva gran apuesta de Antena 3: Sabor a ti. Él fue José Ramón 'Mon' Santiso (60). El copresentador fue el primer hombre televisivo junto a Ana Rosa Quintana pero tan solo dos años después dejó su puesto de trabajo porque, según desveló él mismo, le agobiaba demasiado la popularidad.

Mon Santiso en el programa 'Sabor a ti'.

"Fue demasiado. Pasé de ser alguien que nadie conocía fuera de Galicia a salir de casa y no tener intimidad. Fue duro, y eso que yo pertenezco al mundo de los medios de comunicación. Me agobiaba que todas las miradas se dirigiesen a mí. En Madrid no podía ir al mercado... Y claro, no todo el día puedes estar sonriendo a todo el mundo, andar siempre con el chip de vida pública. En cualquier caso, el balance de aquella etapa es bueno", confesó en una entrevista para La Voz de Galicia en el año 2013. Pero, ¿qué fue de Mon Santiso? ¿Qué ha hecho en los últimos años?

El presentador gallego Mon Santiso.

Tras su paso por la cadena privada nacional, en el año 2000 Mon Santiso volvió a su Galicia natal. Allí presentó programas de televisión como Actual, en el verano de 2002, e incluso participó como actor en la serie Fíos. Tres años después, en 2005, Santiso volvía a la televisión nacional, en este caso a la cadena pública, también como presentador. Como anécdota cabe recordar que una de sus reporteras en España.es, el formato que capitaneó entonces, era Sandra Daviú (44), quien tiempo después sustituiría a Patricia Gaztañaga (52) en El diario de Patricia.

Después de clausurar esta etapa, Mon volvió a la televisión gallega donde capitaneó O programon. En 2008, actuó en la famosa serie gallega Padre Casares donde interpretó al personaje de Sabino. En sus últimos años y hasta la actualidad, Mon ha sido sustituto en el programa A revista, emitido los fines de semana en TVG. Apenas tiene presencia en las redes sociales, pero sí que ha llegado a posar para algunas revistas de su comunidad autónoma, como Galicia de Moda, como uno de los referentes de la comunicación en su patria chica.

