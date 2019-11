Qué fue de Mario Picazo, el hombre del tiempo de Telecinco que se mudó a América

Mario Picazo (51 años) se convirtió hace algunos años en uno de los rostros más famosos y habituales del grupo Mediaset España. De lunes a viernes (e incluso algunos fines de semana), el presentador nacido en Estados Unidos pero afincado en este país, informaba de los partes meteorológicos durante los servicios informativos. Su capacidad de comunicación y su amabilidad bajo los focos y ante las cámaras hizo que gran parte de la audiencia conectase con él entre los años 1994 y 2015.

Tanto fue así que el grupo de comunicación para el que trabaja, en 2007, le daba una buenísima oportunidad profesional para dar el salto del plató de informativos hasta Honduras como cronista de Supervivientes: Perdidos en Honduras. Su labor allí era exactamente la misma que hace en la actualidad la presentadora Lara Álvarez (33). Picazo era el encargado de presentar una sección especial en la que se repasaban las imágenes y momentos destacados que se producían entre los participantes en los Cayos Cochinos del mar Caribe.

Mario Picazo en 'Supervivientes 2007'.

También era uno de los árbitros de las pruebas a las que tenían que someterse los concursantes. Sus primeros días en Honduras fueron con total naturalidad hasta que pronto fue diagnosticado de una fiebre tifoidea que le apartó de la pequeña pantalla durante un tiempo. Recuperado y con la fuerza con la que solía pisar la playa, Picazo volvió a reaparecer ya casi al final del concurso. En numerosas ocasiones posteriores ha llegado a aseverar que él no volvería a presentar un programa como Supervivientes dadas las modificaciones que ha experimentado el concurso.

En el año 2015, Picazo rompía su vinculación laboral con Mediaset España. Según apuntaron varios medios de comunicación, el presentador vendió desde su productora el programa Climas extremos a Televisión Española y aquello no sentó demasiado bien a la cúpula del grupo audiovisual. Desde entonces no ha vuelto a tener presencia en ninguno de los canales de Mediaset pero sí que ha participado en Espejo Público de Antena 3 o algunos espacios de TVE.

Pero, ¿qué fue de Mario Picazo, el hombre del tiempo de Telecinco?

Mario Picazo en Telecinco.

En estos días, Mario Picazo sigue ligado íntimamente a la meteorología aunque desde un prisma completamente diferente al de la televisión y los medios de comunicación en general. Vive en Los Ángeles, California, y allí desde allí es el responsable de la web Eltiempo.es cuyo respaldo viene dado por The Weather Network un canal canadiense especializado en información meteorológica. Y no solo con este proyecto está teniendo un gran éxito sino también con sus clases como profesor de Universidad.

Mario Picazo imparte clases en la Universidad de Los Ángeles (UCLA), mismo lugar donde realizó su doctorado, tal y como él mismo ha recordado en su cuenta de Instagram. Concienciado y preocupado por el cambio climático, Picazo se encarga de dar clases de Meteorología y Cambio Climático en un país cuyo presidente no comulga abiertamente con este mal común y global.

En noviembre de 2018, Picazo concedió una entrevista a EL ESPAÑOL donde abordó temas como el tiempo, la televisión y los realities. "Estoy en Estoy en Estados Unidos por un proyecto personal y metido en docencia e investigación, pero mi idea es volver a España. ¿Trabajar en tele? Sí, pero en lo mío. No voy a volver para presentar un concurso. [...] Quisiera apostar por programas que sean entretenimiento, porque por desgracia no vas a hacer documentales de La 2 que son más difíciles de sacar adelante con un presupuesto digno, pero con formatos como hicimos con Climas extremos para TVE. Y ahora hay otras plataformas, como Netflix, Amazon... ¿Volver a la información meteorológica? Pues no sé. Echo de menos ese día a día, pero preferiría volver para concienciar y educar sobre clima y cambio climático".

