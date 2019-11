Mar Torres, la novia de Froilán, se cambia la cara a los 21 años: nariz, labios, pómulos...

Mar Torres-Fontes Fuertes (21 años), novia de Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón (21), el sobrino mayor del rey Felipe VI (51), está viviendo una nueva etapa de cambios y renovación en su vida. La joven, que pertenece a una de las familias más ricas de España -dueños de El Pozo Alimentación- ha sufrido una evidente transformación física desde la primera vez que apareciera junto a su pareja, el cuarto en la línea de sucesión al trono de España, hasta la actualidad.

Además, Mar está dispuesta a convertirse en una it-girl e incluso influencer de moda en las redes sociales. Tras años con la cuenta clausurada, Torres-Fontes ha decidido recientemente abrir al mundo su perfil oficial de Instagram donde ya la secundan más de 10.000 seguidores. Sus selfies alrededor del mundo -desde Miami a Milán pasando por Marbella- han llamado la atención de algunos de sus followers que ya le han preguntado por sus retoques estéticos. Para salir de toda duda, JALEOS ha contactado con el doctor Miguel de la Peña, cirujano y director de las Clínicas Diegos de León, que desde el punto de vista experto ha detallado a qué tratamientos se ha sometido la novia de Froilán.

Mar Torres-Fontes antes y después de sus tratamientos.

"Mar Torres-Fontes se habría realizado una rinoplastia para modificar la forma de su nariz, concretamente el caballete o perfil. En su imagen más reciente, se muestra una transformación muy evidente. Ha conseguido una nariz más fina, recta y con la punta más estrecha, ya que también ha reducido el tamaño de sus aletas. El precio es de 4.500 euros". En el mismo apartado de cirugía estética, el doctor también apunta que "Mar también habría recurrido a una bichectomía, la intervención quirúrgica que consiste en extraer las bolas de bichat –unos cúmulos de grasa que se sitúan en la zona inferior de las mejillas-. Su objetivo sería remodelar el óvalo facial y conseguir la forma de pirámide invertida: pómulos muy marcados y rostro afilado. Es una intervención cada vez más demandada entre los jóvenes de entre 25 y 35 años. El resultado de esta intervención es permanente. Su precio, 1.400 euros".

Sin necesidad de pasar por quirófano, Mar también habría recurrido a tratamientos estéticos. Según el doctor De la Peña, "al bótox para elevar las cejas. Este tratamiento es muy común para potenciar la apertura de la mirada con un efecto que repercute incluso en la apariencia de sus ojos, que parecen más grandes. La elevación se realiza con pequeñas infiltraciones de bótox. Esta toxina botulínica es reabsorbible con el paso del tiempo. Por lo que tendría que volver a repetir este tratamiento al cabo de los seis meses. Su precio, 290 euros". Hay una parte del rostro de Mar que ha llamado especialmente la atención: sus labios. Tal y como desvela el cirujano a este diario, "se muestran más voluminosos, perfilados e hidratados. Este cambio lo habría conseguido con un relleno de labios. El tratamiento se realiza con pequeñas microinyecciones de ácido hialurónico, un componente que se reabsorbe de forma progresiva. Precio: 450 euros".

Mar Torres-Fontes en un combo de Jaleos.

"Con este mismo componente –ácido hialurónico- Mar Torres-Fontes se habría realizado la marcación de pómulos. Son más prominentes y perfilados. A través de esta técnica habría reforzado el resultado de su posible bichectomia. Su precio, 400 euros. También habría rellenado con dicho componente el surco nasogeniano (370 euros). Y aún hay más. Se muestra una proyección hacia arriba del tercio inferior de su rostro que respondería al efecto de los hilos tensores Silhouette Soft. Se utilizan para tensar la piel y con un efecto seda. Los hilos se reabsorben hasta tensar la piel y alisarla a través de su composición rejuvenecedora. Precio: 900 euros, porque se habría puesto tres hilos a cada lado", continúa De la Peña.

Para concluir, nada como una buena luz natural e hidratación. Según el doctor, "su piel también luce con más luminosidad e hidratación. Respondería a la realización de una mesoterapia facial con vitaminas. Se trata de un cocktail para mejorar el estado de la piel. Su efecto es inmediato. Aporta luz, un aspecto más jugoso, hidratado y rejuvenecido. Precio: 250 euros. En total, Mar habría invertido unos 8.500 euros en cirugía y retoques".

Froilán de Marichalar y Mar Torres-Fontes en los aledaños de su universidad. Gtres

Mar Torres y Felipe Juan Froilán se conocieron en su etapa del internado de Sigüenza. Ambos estudiaban allí en el año 2014 y lo primero que surgió entre ellos fue una bonita amistad. Con la máxima de ser amigos, el nieto mayor del rey Juan Carlos (81) y la nieta de Tomás Fuertes (uno de los hombres más ricos de este país con un patrimonio de 1.390 millones de euros), llevaron su relación de una forma discreta hasta que sus apariciones públicas juntos empezaron a ser constantes e incluso fueron fotografiados besándose y abrazándose.

Mar y Froi, como cariñosamente lo llaman algunos amigos suyos, rompieron su relación hace algo más de un año pero recientemente han decidido retomar su romance. Con esta segunda oportunidad, las portadas de las revistas del corazón se han hecho eco de algunas discusiones entre ellos, pero también de instantáneas en la que los jóvenes exhiben estabilidad y responsabilidad. Ejemplo de ello son las fotografías tomadas el pasado 16 de septiembre cuando ambos llegaron juntos a su universidad. Mar y Froilán estudian 3º de Business en The CIS (The College for International Studies), una elitista universidad americana ubicada en la calle Velázquez de Madrid y cuyo coste por año académico supera los 20.000 euros.

