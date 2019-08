¿Qué se ha hecho Bigote Arrocet en la cara? Su nueva imagen por 5.300 euros

Bigote Arrocet (69 años) no es el mismo de antes. Algo se ha modificado en él. Al menos, no es el hombre que se fue a Chile durante dos meses; cuando regresó, ya lo hizo cambiado, aunque, a priori, nadie se diera cuenta. Había pasado por boxes. Si bien es cierto que en su caso se ha tratado de una evolución gradual en su rostro, nada drástica ni sorprendente, lo que no se puede negar es que la pareja sentimental de María Teresa Campos (78) se ha retocado la cara en los últimos meses. El rumor ha corrido por los hervideros de la prensa y JALEOS lo ha podido confirmar.

Donde antes había arrugas de expresión, una piel un tanto descolgada y unos surcos nasogenianos donde se dibujaba el implacable paso del tiempo, hoy luce un semblante terso y sin rastro de pliegues. Muy en concreto, el cambio se hizo más evidente cuando concedió una exclusiva para la revista Semana. Ahí, el chileno mostraba un rostro ligeramente hinchado. Con todo, ¿qué se ha hecho Edmundo en el rostro? Para resolver el enigma, este periódico se ha puesto en contacto con el doctor José Manuel Gómez-Villar, de la Clínica Livet.

El antes y el después de Bigote Arrocet en montaje JALEOS.

En su opinión experta, Bigote se habría sometido a cinco intervenciones en su cara en este último tiempo. En concreto, se ha podido realizar un lifting no quirúrgico con hidroxiapatita cálcica por el que ha desembolsado cerca de 900 euros. Además, el hecho de que su cuello luzca esbelto se debería a la aplicación de unos hilos tensores cónicos que están valorados en 1.500 euros.

Además, en su nueva cara hay más afeites. Por ejemplo, la toxina botulínica -400- habría jugado un importante papel, así como otra sesión de hilos tensores -1.500- y un tratamiento ultralifting -1000- llamado HIFU. En total, Edmundo habría abonado cerca de 5.300 euros, en el que caso de que no haya contado con ningún tipo de oferta, como viene siendo habitual en estos casos. De momento, se desconoce la clínica en la que habría confiado el humorista para su cambio de aspecto, pero de lo que no cabe atisbo de duda es de que su 'famoso' y comentado viaje a Chile ha sido determinante. ¿Tiene Bigote allí su centro de estética predilecto?

Bigote y su operación en medio de la polémica

María Teresa Campos en una de sus últimas salidas públicas. Gtres

Esta operación estética de Edmundo se suma a un escenario más que convulso para el clan de las Campos. Están siendo unas semanas muy complicadas para la familia desde que, precisamente, Edmundo aterrizara de Chile envuelto en rumores de crisis con Teresa. Ahí se desembocaron una serie de acontecimientos que no hicieron más que tomar empaque con las exclusivas que realizaron Bigote, Carmen Borrego (52) y Terelu (53). Todos han hablado en este tiempo, a través de revistas y platós, menos María Teresa. Según pudo conocer este medio hace unos días, su silencio está fuertemente motivado por dos magnas razones.

"Se lo han recomendado para protegerse en el caso de tomar medidas" y "no quiere que esto le estropee su negociación con TVE", son las explicaciones que se deslizaron entonces. Y es que, la malagueña ha dado un golpe en la mesa y quiere desligarse de todo escándalo. Desea por todos los medios que este linchamiento -así lo entiende ella- cese cuanto antes, pero tiene claro que, de no ser así, tampoco intervendrá en ningún momento. Quiere volver a ser ese referente informativo que ha sido durante años. Para ello, está totalmente centrada en su regreso a la televisión. Tal y como informó este medio, TVE y María Teresa están en negociaciones. De hecho, desde que volvió de Marbella "han tenido una importante reunión".

[Más información: La poderosa razón por la que Teresa Campos guarda silencio mientras su entorno no para de hablar]