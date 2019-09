Marina Danko, la reina del bisturí: luce nueva cara por 2.100 euros

Portofino, Montecarlo, Saint-Tropez, Gandria... Marina Danko (64 años) continúa disfrutando de unas espectaculares vacaciones por los rincones más exclusivos de Europa. La prueba evidente del momento pleno de felicidad que vive la empresaria la ha ido dejando ella misma a través de sus redes sociales. Ante sus casi 9.000 seguidores, la colombiana publica selfie tras selfie luciendo diferentes sombreros, joyas de su marca, maxi gafas de sol y pañuelos de seda de Hermès para proteger su cabello de la radiación solar tras un terapéutico baño en el mar.

Sin embargo, en este baile de imágenes, sus seguidores han atisbado una evidente transformación en su rostro. Marina, que aspiró a ser Miss Mundo en el año 1977, siempre se ha caracterizado por su insultante belleza y para evitar el paso del tiempo ha recurrido a manos especializadas para realizarse algunos retoques. Para averiguar los trucos de belleza de Marina Danko, JALEOS ha contactado con Lola Sopeña, directora de las Clínicas de Medicina y Cirugía Estética Lola Sopeña, quien desde el punto de vista experto ha desvelado qué tratamientos estéticos ha experimentado la exesposa de torero fallecido Sebastián Palomo Linares.

Marina Danko en Montecarlo. Instagram

En palabras de Lola Sopeña, "el mayor cambio de Marina Danko ha sido la corrección de volúmenes mediante la infiltración de ácido hialurónico a modo tensor. Con esta técnica se consigue recolocar los volúmenes perdidos a la vez que se produce efecto lifting. El resultado es un rostro mucho mas juvenil. Además, también se ha realizado una pequeña infiltración con hidroxiapatita cálcica (con ácido hialurónico se puede realizar igual pero la duración es menor) para corregir pequeños defectos de la nariz y ha renovado su tratamiento de toxina botulínica, al que es fiel desde hace años. La luminosidad de la piel es el resultado de un vitaplasma en el que el cóctel vitamínico contiene un porcentaje elevado de ácido hialurónico no reticulado".

Sopeña sostiene que Danko se ha realizado el tratamiento perfecto para mujeres de su edad. "A mi entender ha sido un tratamiento muy natural y acertado, sobre todo en mujeres de su edad en las que la pérdida de volúmenes es la que mas marca el paso del tiempo. El precio de un vial de ácido hialurónico son 350 euros (ella ha utilizado dos viales), por lo tanto, 700 euros. La hidroxiapatita cálcica de la nariz tiene un precio de 399 euros. El bótox, 320 euros y el vitaplasma de 270 euros.

Marina Danko, antes y después de sus tratamientos estéticos.

La vida de Marina Danko dio un giro radical en el año 2012. Tras más de 40 años de relación junto al diestro Sebastián Palomo Linares y tres hijos en común, la pareja decidía poner fin a su matrimonio. El maestro se había enamorado de otra mujer: la jueza Concha Azuara, 29 años menor que él, y con quien estuvo hasta el día de su muerte en abril de 2017. "Fue muy duro y pensé: 'se fue, no quiero recordar lo malo, tengo a tres adorables hijos'. No acabo de creer que ya no esté Sebastián. Me sorprendió su muerte, sobre todo, cómo se produjo", desveló Danko para la revista ¡HOLA! en un impresionante reportaje desde la casa que comparte con su actual pareja en Los Alpes.

Fabio Mantegazza y Marina Danko durante la feria de abril de 2016. Gtres

Ahora Marina Danko sonríe junto a Fabio Mantegazza, un empresario multimillonario suizo con el que está descubriendo lugares de ensueño y junto al que vive en una nube desde hace ya más de cuatro años. Mantegazza se formó en Reino Unido y el éxito le llevó a dividir su vida entre Montecarlo y Lugano, pero se enamoró de España gracias a Marina, por lo que también pasa tiempo en Madrid algunas temporadas.

Sin embargo, la colombiana no duda en seguirlo por el mundo y está encantada de ir del brazo de un hombre como él que además, según afirma la hispano-colombiana, "Fabio me aporta lo que siempre anhelé: dedicación, compañía, alegría por la vida y mucho respeto. Es excepcional, romántico, atento, sensible... Y tiene una excelente relación con sus hijos".

