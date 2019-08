La nueva cara de Paloma Rocasolano por 1.500 euros: los retoques que se ha hecho

Mientras que los reyes de España, Felipe VI (51 años) y Letizia (46), disfrutan de las conocidas como vacaciones privadas en algún lugar indeterminado del Planeta Tierra, la madre de la Reina, Paloma Rocasolano (67), se pasea territorio patrio. La abuela de las infantas Leonor (13) y Sofía (12) visitó este martes 20 de agosto la ciudad de Cuenca y no solo se dejó por ver la Catedral sino que también acudió al Museo de Arte Abstracto Español para después dar un paseo por el Casco Antiguo.

En su jornada turística por la ciudad castellano-manchega, Paloma se fotografió junto al alcalde de la ciudad, Darío Dolz (52) y con el concejal José Ignacio Albentosa. No hay duda de que la imagen de Paloma Rocasolano ha cambiado a lo largo de estos casi 16 años en los que la reina Letizia forma parte de la Familia Real española. De hecho, en esta reciente instantánea, una vez más, la exesposa de Jesús Ortiz (70) presenta un rostro algo diferente al de su última aparición pública, en los Premios Princesa de Asturias en octubre del año pasado.

Hoy ha visitado #Cuenca Doña Paloma Rocasolano, madre de la Reina Letizia, a la que he tenido ocasión darle la bienvenida junto al concejal José Ignacio Albentosa. #TurismoCuenca #VisitasIlustres pic.twitter.com/S0sahUZMh9 — Dario Dolz (@DarioDolz) August 20, 2019

Para averiguar los trucos de belleza de Rocasolano, JALEOS ha contactado con Lola Sopeña, directora de las Clínicas de Medicina y Cirugía Estética Lola Sopeña, quien desde el punto de vista experto ha desvelado qué tratamientos estéticos ha experimentado la madre de la reina de España.

"La madre de reina Letizia, Paloma Rocasolano, se ha realizado un tratamiento de rejuvenecimiento facial sin cirugía completo. Es decir, ha tocado el tercio superior, el tercio medio y el inferior del rostro, pero de una forma muy discreta y natural. En el tercio superior se ha infiltrado toxina botulínica (comúnmente conocido como bótox), el tratamiento más eficaz actualmente para eliminar las arrugas en frente entre cejo y patas de gallo. Su precio, 300 euros por sesión. En el tercio medio se ha realizado un lifting sin cirugía combinando hidroxiapatita cálcica, que le da un efecto tensor a la vez que corrige volúmenes y unos hilos tensores".

Sopeña apunta que "a mí, particularmente, las marcas que más me gustan son Radiesse en Hidroxiapatita Cálcica y los hilos americanos Silhoutte Soft. Los hilos tensores tienen un precio de 250 euros y el Radiesse, 399 euros. Finalmente, en el tercio inferior, para mejorar lo que llamamos arrugas de marioneta, se ha realizado una infiltración de ácido hialurónico de reticulación media: 299 euros. El efecto de piel más luminosa y joven es consecuencia de la generación de colágeno que provocan estas infiltraciones así como de una Bioestimulación Plaquetaria junto con un cóctel vitamínico con alto contenido en Vitamina C y ácido hialurónico no reticulado. El precio son 200 euros. El resultado es muy rejuvenecedor sin perder la naturalidad. Paloma Rocasolano se ha realizado el tratamiento acertado". En total, Paloma habría invertido unos 1.500 euros en su rejuvenecido y fresco rostro.

Paloma Rocasolano en abril de 2018 y en octubre de 2018.

La madre de la reina Letizia lleva una vida discreta desde que se jubilase hace algo más de un año. En diciembre de 2017, este periódico descubrió que Paloma sigue los pasos de su hija Letizia en lo que respecta al deporte y localizó no solo el gimnasio al que acudía habitualmente sino también al entrenador que se encargaba de cincelar su cuerpo y ponerla en forma.

Alejada del foco mediático y de todas las polémicas que arrastran algunos miembros de la Familia Real, Paloma siempre ha optado por mantener un perfil bajo y sus apariciones públicas suelen ceñirse a los Premios Princesa de Asturias. El principado no solo es su patria chica sino también la de su hija, a la que crió y educó entre verdes valles, y quien después se convirtió en la reina de todos los españoles. El próximo 18 de octubre será un día muy especial para Paloma, pues si no suele ausentarse ningún año, en esta ocasión mucho menos: su nieta Leonor, heredera al trono de España, debutará presidiendo los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo.

[Más información: El primo de Letizia, que desveló intimidades de la Reina, condenado por revelación de secretos]