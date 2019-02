El primo de Letizia, que desveló intimidades de la Reina, condenado por revelación de secretos

David Rocasolano, el primo abogado de la reina Letizia (46 años), ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 18 meses de prisión y a pagar 34.200 euros de multa a los hijos de la fallecida cantante Rocío Dúrcal por un delito de revelación de secretos.

Rocasolano primero asumió la representación legal de los hijos la cantante en contra su padre, Antonio Morales 'Junior', por la herencia de la artista. Sin embargo, al dejar su labor en manos de otro letrado, el primo de Letizia filtró detalles de la demanda a la periodista María Patiño (47) y ésta los comentó en diferentes programas de Telecinco, según recoge LOC.

El abogado David Rocasolano. Gtres

La condena de la Audiencia Provincial no solo se queda en una multa económica y una pena de prisión sino que además inhabilita explícitamente a David Rocasolano para ejercer su profesión de abogado durante los próximos dos años. Si bien es cierto, el sobrino de Paloma Rocasolano (66) había ganado el juicio en primera instancia pero el hecho de que la propia María Patiño confesara públicamente quién era su fuente, ha hecho que la Audiencia, en el recurso de apelación de los vástagos de Dúrcal, falle a su favor y condene al abogado.

Esta sentencia es firme y ante eso no cabe recurso, pero lo cierto es que David, a priori, no deberá ingresar en prisión por el hecho de no contar con antecedentes penales y por que la condena, en este caso, no supera los veinticuatro meses de cárcel.

Antecedentes del caso de Rocío Dúrcal

Rocío Dúrcal, una de las cantantes españolas más internacionales de la historia de la música reciente, murió en marzo de 2006. Tras su fallecimiento y la lectura de su testamento, su hijo Antonio Morales decidió luchar por la que él y sus hermanos consideraban una herencia justa.

Para ello, los tres hermanos, Antonio, Carmen (48) y Shaila (39) -personificados en la figura del varón- demandaron a su padre en diciembre de 2008 y tal y como señala el documento, quisieron "efectivos, adicionales y líquidos todos los bienes que consideraba le pertenecían de la herencia de su madre, María A. de las Heras Ortiz", conocida artísticamente como Rocío Dúrcal.

De izquierda a derecha: Shaila Dúrcal, Antonio Morales, Rocío Morales y Antonio Morales en el funeral de Rocío Dúrcal. Gtres

Tras tres años de pleitos, otro letrado solicitaba a Rocasolano la posibilidad de llevar la defensa de los hijos de Dúrcal y el primo de Letizia aceptó. Sin embargo, el autor de Adiós, Princesa (FOCA 2013) solicitó sus honorarios por el trabajo realizado en el tiempo en que hizo sus labores profesionales de defensa.

Entre tanto, Telecinco emitía La noche de Rocío Dúrcal, en diciembre del año 2011. Fue el momento en que María Patiño le espetaba en directo al viudo de la reina de las rancheras que los datos de la demanda los ha obtenido "del letrado Sr. Rocasolano", tal y como recoge la sentencia.

David Rocasolano, el primo díscolo de la reina Letizia

Portada del libro 'Adiós, Princesa' de David Rocasolano, primo de la reina Letizia.

En abril del año 2013, David Rocasolano publicaba Adiós, Princesa (FOCA), un libro en el que desvelaba los secretos más íntimos de su prima hermana, la entonces princesa de Asturias Letizia Ortiz. En él dibujaba el perfil de una persona fría, calculadora, interesada y ávida de poder.

Además de aportar los documentos sobre un aborto que Letizia se practicó en la Clínica Dator en el año 2002, David habló de las capitulaciones matrimoniales de Felipe (51) y Letizia; y desencuentros y desplantes de los miembros de la Familia Real española a la familia de la Reina, que es la suya propia.

